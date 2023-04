Un fuerte accidente obligó al ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López a retirarse del Tour of the Gila, que se corre en Estados Unidos.



López había ganado la primera etapa y era el líder de la clasificación general cuando sufrió una caída que lo obligó a abandonar la prueba. En el percance cayeron otros tres corredores, que también se retiraron de la competencia.



“Había un hueco y estaba tomando agua. Había sombra y no me di cuenta de los que había en el piso", explicó López.

Parte médico

la valoración médica inicial hecha al ciclista colombiano indica que no tiene fracturas, pero seguirá bajo atención médica.



"En las valoraciones iniciales hechas a Miguel Ángel López, luego de la caída que sufrió en la etapa 2 del Tour of the Gila, no parece tener fracturas. Sin embargo, será sometido a exámenes en las próximas horas para descartar cualquier inconveniente", dicen desde su equipo.

Primeras imágenes de las lesiones sufridas por Supermán 😱



En la valoración inicial no parece tener fracturas. Sin embargo, será sometido a exámenes médicos para descartar cualquier problema. Esperamos que todo salga bien y deseamos una pronta recuperación.



Fuerza campeón 💪🏻 pic.twitter.com/wpo5KMfMeB — Team Medellín EPM (@team_medellin) April 27, 2023



López buscaba la tercera victoria colombiana en la carrera, que se creó en 1987 y se disputa en el estado de Nuevo México. Los dos anteriores fueron José Robles, en 1993, y Gregorio Ladino, en 2008.

Lamentamos informar que @SupermanlopezN ha sufrido una caída durante la etapa 2 del @tourofthegila y ha abandonado la competencia.



Luego de unas valoraciones a las que será sometido en las próximas horas, les daremos más información.



Fuerza campeón 💪🏻 pic.twitter.com/tmJdahlMs5 — Team Medellín EPM (@team_medellin) April 27, 2023

