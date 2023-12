Miguel 'Supermán' López: ¿tiene razón en quejarse por tantos controles al dopaje?

Miguel Angel López, ciclista colombiano suspendido de forma provisional de toda actividad ciclística por la Unión Ciclista Internacional (UCI), quien notificó que tomó la decisión por “una posible infracción de las normas antidopaje” del pedalista boyacense, volvió a quejarse de los controles por sorpresa a los que ha sido sometido.

Hace unos días estaba en Estados Unidos de vacaciones con su familia, cuando en el hotel en el que se encontraba fue abordado por los encargados de realizar controles al dopaje por sorpresa.

“Estoy sorprendido por una cosa que me acaba de pasar esta mañana, no había querido decir esto en la luz pública, pero es el momento porque ha pasado mucho tiempo. Todo mundo conoce la situación por la que estoy pasando, la suspensión provisional que me tiene la UCI que lleva casi 5 meses, y que al día de hoy no sé absolutamente nada de mi futuro”, dijo López en un video subido en su cuenta de Instagram.

López ya está en Colombia y se volvió a quejar de lo mismo. Esta vez los encargados de los controles le llegaron a su casa y el corredor explotó.

“Sinceramente es una situación compleja ahí seguiré estando para todos los controles que quieran. Ustedes que opinan?”, dijo en sus redes sociales.



“Ojalá sea para bien. Tanta insistidera. No estoy en Disney, estoy en mi casa. No lo crerán, pero de nuevo. ¿Me van a eliminar? Creo que a estos personajes les faltó ver a este personaje de Disney”, replicó.



Y sentenció: “Acá están de nuevo. Ojalá vengan estos días y los estaré esperando de nuevo”.

Lo que dice el Código Mundial Antidopaje

López no es el único que ha protestado. Por las mismas han pasado Lionel Messi, Rafael Nadal y Novak Djokovic y se han quejado, pero esos reclamos no tienen fundamento, pues eso lo precisa el Código de la Agencia Mundial Antidopaje, que en su artículo quinto explica las razones para realizar los controles.

“Cualquier Deportista podrá ser requerido por cualquier Organización Antidopaje competente para realizar Controles para que proporcione una Muestra en cualquier momento y lugar”, dice.



En el artículo 5.5 sobre la información de la localización de los deportistas afirma: “Los Deportistas que hayan sido incluidos en un Grupo Registrado de Control por su federación internacional y/u Organización Nacional Antidopaje deberán proporcionar información sobre su localización de la forma especificada en el Estándar Internacional para Controles e Investigaciones y estarán sujetos a Sanciones en caso de cometer las infracciones”.



Y agrega: “Las federaciones internacionales y las organizaciones nacionales antidopaje deberán coordinar la identificación de dichos Deportistas y la recogida de la información relativa a su localización. Cada federación internacional y Organización Nacional Antidopaje comunicará a través del Sistema ADAMS una lista que identifique por su nombre a los Deportistas incluidos en el Grupo Registrado de Control”.



Es claro que López por sus antecedentes deportivos y disciplinarios, es uno de los deportistas colombianos que están en ese grupo de atletas que deben de estar en permanente control.



“Los Deportistas deberán ser notificados antes de ser incluidos en un Grupo Registrado de Control y de dárseles de baja del mismo. La información relativa a su localización que entreguen mientras figuren incluidos en el Grupo Registrado de Control podrá ser consultada, a través del Sistema ADAMS, por la AMA u otras organizaciones antidopaje con competencia para realizar Controles al Deportista conforme a lo previsto en el artículo 5.2”, añade el Código Mundial Antidopaje.



