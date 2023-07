Desde hace varios días se habla de la opción de que Miguel Angel López dispute la próxima edición de la Vuelta a España, que se llevará a cabo del 26 de agosto al 17 de septiembre.

López hace parte del Team Medellín, luego de que el equipo Astana, le terminara su contrato a finales del 2022, pues su nombre figura en un juzgado de Cáceres, España, que investiga una trama de dopaje llamada Operación Ilex.

Dato oficial

El boyacense ha sido figura, acaba de ganar la Vuelta a Colombia con sobrados méritos y en esa prueba obtuvo nueve de 10 victorias de etapa posible.



El exciclista colombiano Víctor Hugo Peña advirtió que ‘Supermán’ López podría correr la próxima edición de la Vuelta a España.



“Me dicen periodistas que Miguel Ángel López correrá la Vuelta a España”, dijo Peña, quien cubre el Tour para Espn.



EL TIEMPO habló con la organización de la competencia y aunque advierten que López no tendría problema en competir, sí hay un pero.

Miguel Ángel López Foto: José Jácome. Efe

"Eso mismo se habla acá en España, pero no lo sé. No tengo informaciones confirmadas”, dijo Fernando Escartín, quien hace parte del grupo técnico de la competencia.

Sin problema



El exciclista español advirtió que si bien López no está sancionado, púes no habría problema en que correr la Vuelta.



“No tiene sanción por el momento y no veo por qué no pueda estar en la competencia”, comentó.

Miguel López. Foto: Prensa Fedeciclismo



Sin embargo, Escartín advierte que el problema es en qué equipó va a hacer parte López para la Vuelta.



“Lo que veo es en qué equipo va a correr. No creo que uno de esos grupos lo coja para la carrera. No tiene cupo”, sentenció.



