El boyacense Miguel Ángel López podría cambiar de aires para el 2023, a pesar de que tiene un contrato firmado por un año más con el equipo Astana.

‘Supermán’ López y el grupo kazajo llegarían a un acuerdo para que el boyacense no siga en las toldas, pues la relación no es la mejor.



Se conoció que hay grietas entre las partes, luego de que el nombre del corredor se registrara en los folios de un juzgado de Cáceres, España, que investiga al médico Marcos Maynar en relación con el tráfico de sustancias prohibidas.

El ciclista fue efecto de una inspección a su llegada a España en julio pasado, pero la policía confirmó que fue una inspección de rutina y que no estaba vinculado a un caso en particular.



Sin embargo, su nombre sigue figurando en los folios del juzgado, por lo que el Astana, una vez conocido el tema, decidió suspenderlo indefinidamente.



Días después, y antes de la Vuelta a España, el conjunto decidió reincorporarlo y disputó la competencia en la que terminó n la cuarta casilla.



Según conoció la página www.zikloland.com, las relaciones desde ese instante entre López y el Astana no son las mejores, por lo que el pedalista boyacense estaría buscando equipo para la próxima temporada.

