La desilusión de ‘Supermán’ López

Estaba confiado. Miguel Ángel López llegó a la etapa contrarreloj del Tour de Francia de 36 km con final en alto convencido de que podía mantener ese tercer puesto en la general y, por qué no, acercarse a Tadej Pogacar, segundo, pero todo se fue al piso, en una de las peores etapas del ciclista colombiano del Astana.

López llegó a este Tour como es él, un corredor de bajo perfil, de nada le valía haber sido tercero en la Vuelta a España y en el Giro de Italia del 2018, porque en las quinielas nunca apareció.



Durante las dos primeras semanas poco gastó, se mantuvo a la sombra de la pelea de los Primoz Roglic, Pogacar, Egan Bernal, Nairo Quintana, quienes peleaban el título, eran los grandes favoritos, pero la carrera dio un vuelco.



Roglic se mostraba muy sólido y en la semana final era imbatible, al igual que López, que ganó en el Col de la Loze y se metió en el podio, soñando en su primera participación en la carrera terminar de tercero, pero no fue así.



Ni Roglic, ni López respondieron en la etapa contrarreloj. El ciclista boyacense tenía a su espalda a Richie Porte y a 1 min 39 s, ventaja que era manejable, pero no fue así.



Kilómetro a kilómetro, Porte lo superó. López no estuvo bien, hizo la peor crono de los últimos años, volvió a los primeros esfuerzos al reloj de sus comienzos y perdió el podio.



Y no solo eso, cayó al sexto puesto y fue superado por Porte, Mikel anda y Enric Mas, en una jornada para olvidar.



Miguel Ángel López no pudo con la responsabilidad, tuvo su mal día y cedió un tiempo que le quitó esa felicidad de haber terminado en el podio del Tour.



