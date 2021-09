Miguel Ángel ‘Supermán’ López no es más corredor de Movistar

El ciclista colombiano Miguel Ángel López no seguirá en el equipo Movistar, luego del abandono de la Vuelta a España sin el consentimiento de sus directores deportivos.

sí se dio a conocer, luego del análisis del contrato por ambas partes, que no encontraron solución alguna a ese inconveniente.



López optó por bajarse de la bicicleta, luego de haber perdido la tercera casilla de la general en la Vuelta, al no poderles seguir el paso a sus máximos rivales que lo superaban en la etapa 20 de la carrera.



Su equipo le dio la orden para que esperara a su compañero José Joaquín Rojas, que venía en un lote secundario para que le ayudara a descontar tiempo, pero su reacción fue de furia y decidió irse de la prueba en medio de un escándalo.



Las reacciones no se hicieron esperar. López pidió disculpas públicas horas después por haber protagonizado ese hecho bochornoso y al día siguiente habló el manager del grupo, Eusebio Unzué.



El jefe de la escuadra advirtió que se analizaría el tema, pero que una de las opciones era que el boyacense saliera y eso fue lo que pasó.



No comenzó bien su nueva era con la escuadra telefónica, pues cuando llegó a España a la presentación oficial dio positivo al covid-19 y se demoró tiempo en dar negativo, eso alteró su temporada, la que tuvo que ser ajustada.



Miguel Ángel López firmó con el Movistar, luego de cumplir su contrato con el Astana y corrió nueve carreras y se va con 60 días de competencia y 9.434 kilómetros recorridos.



Dentro de sus registros queda el título en la Vuelta a Andalucía, en la que obtuvo una victoria parcial, el triunfo en la escalada al Mont Ventoux, el sexto lugar en el Criterium Dauphiné y el retiro del Tour de Francia en la etapa 18.

"Abarca Sports comunica la resolución del mutuo acuerdo del contrato con el corredor Miguel Ángel López a partor del próximo día primero de octubre". FACEBOOK

En la Vuelta a España ganó la etapa reina en El Gamonuteiru, era tercero en la general, pero en la fracción 20 se descolgó de sus rivales y se retiró con el aval de los preparadores.



EL TIEMPO conoció que López no estaba a gusto en el equipo, que durante la Vuelta a España le expresó a varios allegados en ese país que no se sentía cómodo y aunque pidió perdón por lo sucedido pudieron más los malos momentos que los buenos para tomar la decisión de llegar a un acuerdo y abandonar el barco.



López, unos días antes del arranque de la Vuelta en Burgos, había prolongado su contrato por dos años más, hasta el 2023, pero todo acabó en la ruptura por el problema de la etapa 20 de la ronda.



El paso del colombiano terminó mal. Un comienzo alegre y de mucha confianza se convirtió en un infierno para las partes.



