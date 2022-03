El ciclista Caleb Ewan se impuso en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático, disputada este miércoles entre Murlo y Terni, de 170 kilómetros, jornada tras la cual el italiano Filippo Ganna sigue de líder y el mejor colombiano es Miguel Ángel López.

La etapa fue muy movida. Pareciera que era de transición, pero no fue de esa forma, porque los ciclistas del equipo UAE Emirates la movieron en busca de desgastar a sus rivales y ubicar mejor a los suyos.



Las escuadras de los embaladores, llamados a disputar la victoria al final, se encargaron de controlar el grupo, de no dejar salir a nadie del pelotón, no les dieron vía libre a ciclistas que pusieran en peligro la llegada masiva.

Pelea por las bonificaciones



A 26 kilómetros de la llegada se presentó una emoción, un paso intermedio con bonificación, que sirvió para que Tadej Pogacar, el gran favorito, y Remco Evenepoel, su rival, y Julian Alaphilippe, pelearán esos segundos.



Pogacar ganó los tres segundos y su compañero Marc Soler fue segundo, Alaphilippe cruzó de tercero y mantuvieron la aventura. Mikel Landa trató de controlarlos.



Los punteros sacaron diferencia, la misma que se fue aumentando y llegó a estar en 30 segundos, pero los corredores del Alpecin pasaron al frente del grupo en busca de su captura., del recorte de tiempo.



Tao Geoghegan Hart también llegó a la punta y los cuatro ciclistas comenzaron a rotarse en busca de aumentar la diferencia, pero lo cierto es que sus rivales no los dejaron, no les dieron largas y a 11 km del final de la fracción ya los tenían a 10 s.



Una vez capturados, el lote siguió a un ritmo fuerte, en busca del final, guiado por los grupos que tenían embaladores. Lotto fue el que lideró el tema, claro, trabajando para Caleb Ewan.



Los colombianos mantuvieron sus posiciones en la general, pendientes de la llegada de la alta montaña, luego de esta desgastante jornada del miércoles, que se definió en un cerrado embalaje.



Este jueves se llevará la cuarta fracción entre Cascata delle Marmore y Bellante, de 202 kilómetros. En la última parte del trazado llega la montaña, con tres pasos puntuables.



Clasificaciones

Etapa

1. Caleb Ewan 4 h 07 min 24 s

2. Arnaud Demare m.t.

3. Olav Kooij m.t.

4. Nacen Bouhanni m.t.

5. Tom Merlier m.t.

23. Tadej Pogacar m.t.





General

1. Filippo Ganna



Deportes