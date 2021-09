Miguel Ángel ‘Supermán’ López: cuatro claves para definir su futuro

Miguel Ángel López sigue siendo noticia. Su retiro de la Vuelta a España sin el consentimiento de los directores deportivos lo tiene contra la pared, en un hecho que tiene al mundo del ciclismo expectante de su decisión.

La etapa 20 de la Vuelta fue para él el detonante de los problemas. López se bajó de la bicicleta y ya había perdido la opción de terminar en el podio.



Enfurecido por haber recibido la orden de levantar el pie y esperar a su compañero José Joaquín Rojas para que lo ayudara a conectar con el grupo de sus principales rivales, decidió bajarse de la bicicleta.



Y ahí en adelante comenzó el problema. Su decisión, las declaraciones de su suegro, el exciclista, Rafael Acevedo, los mensajes que subió su esposa Natalia a redes sociales y las presiones que ha tenido el Movistar de Eusebio Unzué para sacarlo de la estructura ha sido la comidilla del día.



No se ha resuelto el tema. Ni López, ni el Movistar y tampoco Unzué han tomado una decisión. No hay un resultado definitivo, no se sabe nada de su futuro, pero ya se habla mucho sobre lo que será el 2022 del ciclista boyacense, que ganó la etapa reina de la Vuelta, el título de la Vuelta a Andalucía y la escalada al Mont Ventoux.



Estas son las opciones que tiene.



1. Irse al Astana. Se ha hablado mucho de eso. Es el rumo más fuerte que existe. López salió de la estructura kazaja en el 2020, terminó su contrato y se fue. Recibió una buena oferta de parte del Movistar y firmó.



En Astana logró sus mejores triunfos. De los 21 de su carrera, 17 los logró con esa escuadra, seis de ellos en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo.



Es una buena opción para él. Conoce a fondo su estructura, lo conocen a él. Pero se ha dicho que debe someterse a un tratamiento psicológico, que ya lo ha tenido, no solo en esa escuadra, sino acá en Colombia.



2. Recalar en Ineos. También se escuchó el rumor, pero solo pasa de eso. Ineos ha tratado, en los últimos años, de formar un bloque latinoamericano fuerte, cuyos líderes son Egan Bernal y Ríchard Carapaz.



En el ciclismo, ni en el deporte, nada está escrito, y aunque parece poco probable, pues que llegue al Ineos no es la mejor decisión. Hay muchos líderes, por encima de él estarían más corredores, es por eso que llegar a la estructura británica no sería la mejor elección.

Miguel Ángel López. Foto: EFE



3. ¿Y el UAE Emirates? Fue otra de las especulaciones de la semana. Llegaría a un equipo que conoce muy bien la estructura colombiana, pues allá, en el 2022, estarán Fernando Gaviria, Andrés Ardila, Juan Molano, llega Álvaro Hodeg y, hasta ahora, está Cristian Muñoz.



UAE tampoco parece una buena oportunidad para él. No más con la figura de Tadej Pogacar tienen, es el líder del equipo, al menos para los principales retos, y López es un corredor competitivo, que puede pelear el podio de una grande y no le gusta ser un segundo a bordo.



4. Quedarse en Movistar. No hay noticias. Hoy, nadie ha dicho la última palabra. López, antes de la Vuelta, prolongó dos años más su contrato con Movistar, y hasta el momento sigue vigente.



Se sabe que se han sentado varias veces las dos partes a analizar el tema. Se entiende que el corredor y la cuerda de Unzué están tratando de llegar a un acuerdo para dividir caminos, pero tampoco se ha descartado que se quede.



Las presiones hacia Unzé han sido fuertes para que el ciclista de 27 años no siga. Quedarse es contraproducente para él. Una vez pasó el inconveniente presentó disculpas y se veía bien seguir, hoy la situación es distinta.



Su continuidad, aunque es posible, no se vería bien. Las condiciones en el equipo no serían las mismas y el trabajo de equipo no sería igual. Los corredores se sienten, sus compañeros no verían con buenos ojos trabajarle en una competencia después de haberlos dejado tirados. No es un buen premio para él que cometió una falta.



El mejor camino de López es irse del Movistar, buscar nuevos horizontes. Su futuro no está definido y tampoco necesita resolverlo rápido. Su representante, Giovanni Lombardi, tiene tiempo para buscarle equipo, pero lo primero ir resolver su situación con el Movistar.



