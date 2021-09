Imanol Erviti habló del problema de 'Supermán' López en el Movistar

En el momento en que Miguel Ángel López se bajó de la bicicleta en la penúltima etapa de la Vuelta a España, Imanol Erviti, uno de los últimos compañeros que le quedaba en el Movistar en la carrera, fue uno de los primeros que se paró a convencerlo para que continuara.



"Con buenas palabras le intenté animar, que reaccionase porque estaba a tiempo de recuperarse y que podía hacerlo por compromiso con el equipo, por los compañeros que estábamos allí, porque ya se bajó del Tour y no le gustó y se iba a arrepentir... No sé traté de ser lo más positivo posible, de animarle. Tal y como le vi no era cuestión de forzarle y de ponerse a malas. Pero no hubo manera", aseguró el ciclista español de 38 años al Diario de Navarra.



Erviti afirmó que fue una situación muy violenta y que es muy dificil juzgar porque aún no se tiene la información completa, pero se mantuvo en que le parece un caso irreal.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano. Foto: Manuel Bruque. Efe

"Pasé y vi dos coches, uno de ellos con bicis encima. Pensé, algo pasa. Y un auxiliar me dijo: para, para para Imanol, que Miguel Ángel está ahí. Pregunté si se había caído o estaba malo. Paré y me lo encontré fastidiado, mal, en crisis, cruzado por lo que había pasado", dijo.



Por último, Erviti afirmó que será muy difícil sanar lo ocurrido porque "la fiablidad salta por los aires, y el primer perjudicado de todo lo que ha pasado es él".



