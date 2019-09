Otro vainazo de López: ‘Movistar y Nairo no querían el podio'

Etapa. A parte de la caída de ayer (viernes) hicimos todo perfecto en la etapa de este sábado. Hoy amanecimos delicados por llevar la carrera rápida este viernes, pero al final hemos tratado de hacer lo mejor. Queríamos meter hombres en fuga, pero fue imposible. Había que hacerlo de otra manera para ver si alguien fallaba, pero no se pudo. Había mucho viento de cara, todos iban detrás de mí, pero Pogacar se les fue. Movistar lo ha pensado y Nairo perdió su puesto en el podio. Yo no iba a ir por él.



(Lea también: Nairo y López perdieron el podio en la Vuelta)

Balance. La verdad me voy contento, feliz. Al final ha sido una gran vuelta para nosotros. Ganamos la contrarreloj por equipos y otra etapa. Hemos estado de líder por pocos días. La verdad es que quedan muchas grandes vueltas y Dios quiera que podamos estar en ellas.



(Lea también: Clasificaciones de la Vuelta a España, tras la etapa 20)



Camiseta blanca. Al final hay que jugársela de otras maneras. Hay que arriesgar un poco. Quería que el movistar hiciera su trabajo, porque para ellos era importante tener a Nairo en el podio. Ya tengo varios maillot blancos, no me importaba, uno más o uno menos. Había que ver si se acortaban diferencias con el trabajo del Movistar, no han tirado con firmeza, no querían el podio, teníamos tanto que perder Nairo como yo.



Campeones. Darles las felicitaciones al podio a Roglic, Valverde y a Pogacar, porque han sido los más fuertes de la Vuelta y se han notado.



DEPORTES