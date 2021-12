Mientras corría en un evento turístico en Pasto, Nariño, Miguel Ángel López reveló sus planes para el 2022 sobre la bicicleta con el Astana. Una temporada donde tendrá la oportunidad de redimirse después de la novela que vivió en su salida del Movistar Team.



Esto dijo el pedalista de Pesca, Boyacá, a Caracol Radio sobre lo que se viene en su carrera.

Lo que no sirva, que no estorbe

Miguel Ángel López. Foto: EFE/Manuel Bruque

Balance 2021. “Una temporada atípica por el covid, empecé tarde, venía de una caída en 2020 en el Giro de Italia, casi que en abril. No fue un año malo a pesar de que me adapté a nuevo equipo (Movistar), no era fácil. Para las pocas carreras que hice, logré cosas importantes. Estoy enfocado en comenzar el nuevo proyecto con el Astana”.



Sus objetivos del 2022. “El objetivo principal y mío será el Giro de Italia, le apuntamos a estar a lo más alto que se pueda. Si se puede el podio, una maravilla. Después no sé, habría que ver cómo termina el Giro”.



La Vuelta con el Movistar. “Pasaron cosas que prácticamente ya están en el olvido, lo que no sirve que no estorbe, ahora pensamos en centrarnos en el año que viene”.



