Miguel Ángel López, a 51 segundos del subtítulo de La Vuelta a España

Mientras que Simon Yates aplicó aquella vieja frase de que ‘la mejor defensa es el ataque’ y así aumentó su ventaja en la clasificación general, el desfallecimiento de Alejandro Valverde apretó la lucha por el podio de la Vuelta a España, justo antes de la última etapa de montaña, la cual se correrá este sábado con seis puertos, uno de ellos en la meta.

En esa lucha, Miguel Ángel López está apenas a 51 segundos de la posibilidad de ser subcampeón de La Vuelta. Ya la distancia con el líder es mucho más amplia, dos minutos y 29 segundos. El problema para ‘Supermán’ es que este viernes, en el ataque de Yates, se metió el holandés Steven Kruijswijk, que ahora es tercero en la general. Las diferencias no son amplias: el holandés le lleva 31 segundos, y el español Enric Mas sigue 14 segundos por encima.

Y nada, hemos visto que ha atacado Yates, que tiene mucha fuerza y atrás nadie se había decidido para ir adelante y empezamos a probar FACEBOOK

TWITTER

“Cuando se quiere ganar hay que intentarlo. Mas ha estado pegado mucho a mi rueda. Aún sigue en el podio, pero mañana (hoy) será otro día y la última oportunidad para intentarlo”, declaró el colombiano del equipo Astana al final de la etapa. “Llevamos bastantes días de competición y hemos estado bien. Y nada, hemos visto que ha atacado Yates, que tiene mucha fuerza y atrás nadie se había decidido para ir adelante y empezamos a probar”, agregó.



Movistar, de entrada, también le apostó a la táctica del ataque, pero no le salió. El esfuerzo lo acabaron pagando tanto Valverde (que perdió un minuto y siete segundos con Yates, más los seis de bonificación que ganó el líder por ser segundo en la etapa) como Nairo Quintana, que perdió un minuto y 44 segundos en la meta con respecto al británico.

“Teníamos que intentarlo al menos. Hemos gastado las fuerzas que teníamos, y lamentablemente, el resultado ha sido ese. La idea era poner en dificultad al líder y su equipo, estar con Alejandro (Valverde). Lo hablamos antes de la etapa y en la propia etapa, y así lo hicimos”, explicó Quintana. “Hoy (viernes) ha habido mucho desgaste, y seguro que habrá mucha gente que está más lejos en la general que dará todo lo que más pueda para mejorar”, añadió Nairo.

Lo de atacar es una cuestión de mentalidad. Hoy no tenía un plan establecido, solo quería atacar porque tenía poca ventaja. Eso es lo que me gusta FACEBOOK

TWITTER

Yates le lleva ahora un minuto y 38 segundos a Valverde y un minuto y 58 segundos a Kruijswijk, pero aún no tiene nada asegurado. “No sé qué porcentaje tengo de ganar La Vuelta porque queda una etapa muy difícil y todo se puede ir al garete; aún hay que permanecer concentrado y hacer las cosas lo mejor posible. No hay motivos para celebrar nada”, precisó, además de referirse a lo logrado: “Lo de atacar es una cuestión de mentalidad. Hoy no tenía un plan establecido, solo quería atacar porque tenía poca ventaja. Eso es lo que me gusta”.



En la práctica, La Vuelta termina este sábado. Seis premios de montaña se encargarán de sentenciarla.









DEPORTES