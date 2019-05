López se recuperó, ganó un puesto y sube en la general del Giro

Nans Peters se impuso en la etapa 17 del Giro de Italia, en la que el pedalista colombiano Esteban Chaves fue segundo y el ecuatoriano Ríchard Carapaz defendió el liderato, mientras que Miguel Ángel López ya es sexto en la general, tras la jornada de este miércoles disputada entre Commezzadura (Val di Sole) y Anterselva / Antholz, de 181 km.

El tramo final fue definitivo, pues la llegada fue en un premio de montaña de tercera categoría. Se asistió a una pelea por la victoria de etapa y otra por arañar segundos en la general.

López lo intentó en la subida final, se fue con Carapaz y nadie les pudo seguir la rueda. Ni Roglic y tampoco Nibali se apresuraron. La idea de López era distanciar a Rafal Majka, que es sexto en la general y lo superaba por 37 segundos.



Al final, el boyacense ganó esa posición y ahora está más cerca de su meta, acabar dentro de los cinco mejores del Giro el próximo domingo.



La fracción se caracterizó por una larga escapada de, en principio 16 ciclistas, en los que se destacaban el colombiano Esteban Chaves, quien estuvo acompañado por Formolo, Masnada, Brambilla, De Gendt, Antunes, Kangert, Neilands, Peters, Bowman, Bakelants, Conti, Vendrame, Hamilton, Jungels, De la Parte, Maestri y Conci.



La diferencia llegó a estar por encima de los seis minutos, pues en la punta se fueron pedalistas que no amenazaban las primeras posiciones de la clasificación general.



Nans Peters fue el primero que lanzó un ataque del grupo de adelante. A falta de 7 km de la meta, Chaves se fue del lote, al lado de Conti y Neilands.



Peters se fue en busca de la victoria y en el grupo de Carapaz Landa armó el baile.



López se queda en el grupo con el líder. Nibali y Roglic no reaccionan, pero Landa puede descontar en la general y acercarse al podio.



Este jueves el Giro de Italia tendrá una etapa que, en el papel, no tendría que ser complicada, entre aldaora / Olang y Santa Maria di Sala, de 222 kilómetros, propia para una escapada y llegada masiva.



