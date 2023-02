Lo de Miguel Ángel ‘Supermán’ López este año ha sido impresionante. Es que ni la kriptonita, el material ficticio que logra mermarle las energías al superhéroe que se camufla en la identidad del periodista del diario El Planeta Clark Kent, lo derrota, es imposible, está derecho, arrasa con todo.

Van 34 días del 2023 y López ya tiene cuatro victorias: la general de la Clásica de Villeta, una etapa y el título de la Vuelta a San Juan y, el jueves, la medalla de oro de la prueba contrarreloj individual élite de los Nacionales de Ciclismo. ¡Impresionante!



(



Pero lo peor, bueno, lo mejor para él y para su equipo, Team Medellín, es que va a seguir de largo. Acá, ‘Supermán’ sí que es de otro planeta. Pareciera que ese cuerpo de acero, su fuerza descomunal y su veloz pedaleo son imposibles de vencer.

Es el mejor



López demostró en Bucaramanga, que es el mejor corredor del país, de la ‘liga local’: en la contrarreloj de 43,2 kilómetros en Bucaramanga pulverizó el reloj, dejó regados a sus rivales, esa capa lo hizo ‘volar sobre el asfalto’ para ganar su segunda medalla en este certamen, luego de la plata que obtuvo en la misma prueba en el 2019, cuando escoltó en la clasificación a Egan Bernal.



Voló sobre su máquina, con el plato de 54 dientes que le recomendó su compañero Óscar Sevilla y le metió a su otro parcero en el grupo del Medellín, Wálter Vargas, plata, un minuto 12 segundos. Y al bronce, Rodrigo Contreras, 2 min 08 s. ¡Tremendo!

Miguel Angel López Foto: Fedeciclismo



Vargas le dijo antes de la competencia a EL TIEMPO que la carrera era para un escalador como Bernal –que no corrió–, Daniel Martínez o el mismo López, y no se equivocó.



Esos 15 km de duros repechos al final de la prueba dejaron sentenciada una ‘crono’ en la que López les pintó la cara a sus rivales y 'pone en jaque' al ciclismo colombiano porque, por lo visto, la temporada pinta para ser un monólogo.



El gran favorito, Martínez, que defendía el título, sucumbió, cedió con el boyacense 3 min 8 s, mucho tiempo, pero el cambio de bicicleta que tuvo que hacer casi que en el arranque del trazado lo desubicó, no pudo volver a encontrar el golpe de pedal de siempre y quedó fuera del podio.

Miguel Ángel Supermán López, campeón nacional de crono. Foto: FEDECICLISMO

López, de 28 años, hace su trabajo, montarse en la bicicleta, pedalear, ganar, volver añicos a los demás.



No tiene la culpa de que sea el mejor. Mientras se resuelve el tema de que su nombre esté en un juzgado de Cáceres (España) que investiga la trama de dopaje Operación Ilex, López hace lo suyo, levantar los brazos y subirse a los podios. No le queda otra.



Sigue demostrando que tiene nivel para correr en Europa, pero le han cerrado las puertas.



Ha dominado la temporada y lo seguirá haciendo, no hay un corredor en el país que lo ponga contra la pared, no existe Lex Luthor, el supervillano que pone en jaque al superhéroe.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel