Miguel Ángel López, el as de oros de Colombia para la Vuelta

Es uno de los señalados como favoritos para ganar la Vuelta a España, que comienza este sábado con una contrarreloj por equipos de 13,4 kilómetros.

El ciclista boyacense Miguel Ángel López lo sabe y entiende que es uno de los pedalistas que más espera el país, la afición del ciclismo en el mundo, su equipo Astana y la carrera.



‘Supermán’ tiene lista la capa. La visión de rayos X, su cuerpo de acero y su habilidad para volar son condiciones del superhéroe, a quien comparan con López.

Se ganó ese remoquete porque no se dejó robar la bicicleta en un atraco en Sogamoso, fue herido con arma blanca en una de las piernas, pero conservó la máquina en la que entrenaba.



Espera que esta vez los fuertes ascensos sean sus aliados, que responda a las exigencias de las 8 llegadas en alto y que la kriptonita, lo que debilita a Superman, no sea esa contrarreloj de 36 kilómetros en el arranque de la segunda semana.



“Faltan grandes nombres, pero han venido grandes corredores. Es cierto que hay más opciones y existen grandes posibilidades. Espero mejorar los resultados del año pasado. En las apuestas estoy arriba, es normal, pero vamos con calma, a ver hasta dónde podemos llegar”, dijo López, a quien le armaron un gran equipo en busca del título de la competencia.



El pedalista nacional, de 25 años, tendrá a Jakob Fuglsang como el segundo a bordo de la escuadra kazaja, que también contará con

Buena historia

Esta será su cuarta Vuelta a España. La disputó por primera vez en el 2016, pero se retiró. Volvió un año después y tuvo una tercera semana muy buena: ganó dos etapas y terminó de octavo en la general.



No es favorito porque sí. La gente en España indica que López puede ganar la ronda.

“Es complicado decir un nombre porque no sabes cómo llegará cada corredor. Si tengo que elegir, diría que tanto Roglic como López son dos ciclistas especialmente motivados para la Vuelta. Creo que quizás son los dos máximos favoritos”, precisó Alberto Contador, el exciclista que obtuvo el título de la carrera en el 2008, 2012 y 2014.



El año pasado, López, el esposo de Natalia Acevedo, hija de su mentor, la gloria del ciclismo colombiano Rafael Acevedo, y el papá de Miguel Jerónimo, acabó en el podio, fue tercero, detrás del británico Simon Yates, campeón, y de Enric Mas, el español que acabó de segundo.



Miguel Ángel López ha mejorado el reloj, pero ese sigue siendo su talón de Aquiles. Sin embargo, confía en que en el tramo de 36 kilómetros de la Vuelta esté bien y no pierda tanto tiempo. “Será una cita importante y espero que no haya muchas diferencias. Luego llegará la montaña, con etapas con más de 4.000 metros de desnivel y algunas llegadas por encima de los 2.000. Creo que puede haber terreno para jugar nuestras opciones”, señaló.



Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Esteban Chaves también son vistos como favoritos en la Vuelta y con el antecedente de que un ecuatoriano, Ríchard Carapaz, ganó el Giro de Italia, y Egan Bernal, el Tour de Francia, López señaló que sería bueno que otro latinoamericano se impusiera en España.



“Es algo grandioso. La posibilidad de que tres ciclistas latinoamericanos puedan coronar los podios de Giro, Tour y Vuelta sería algo impresionante. Es algo parecido a lo que hicieron los ciclistas británicos el año pasado, ganando las tres grandes con Chris Froome, Geraint Thomas y Simon Yates”, indicó.



La presente temporada para el ciclista boyacense ha sido buena. Fue campeón de la contrarreloj individual de los nacionales de ruta y ganó el Tour Colombia. Ocupó la casilla 28 en la París-Niza, que ganó Bernal, y se impuso en la Vuelta a Cataluña, en la que obtuvo una victoria parcial.



Llegó al Giro como uno de los candidatos y terminó en el séptimo puesto. No tuvo un final feliz.



En las dos primeras semanas estuvo pegado a los primeros de la general. Cuando necesitó de sus mejores fuerzas, no contó con ellas. Tampoco le ayudó mucho la ‘suerte’.



Tuvo un desperfecto mecánico en la crono hacia San Marino y en la etapa 13, con final en Ceresole Reale, se le presentó un desperfecto mecánico a 8 kilómetros de la llegada, perdió la rueda del lote de los favoritos y cedió tiempo importante.



Y para completar, en la penúltima jornada, con meta en Croce D’Aune-Monte Avena, ‘Supermán’ López fue protagonista de un hecho que le impidió subir en la general, pelear el triunfo de etapa y terminar mejor la competencia. Cuando se subía en el ascenso final, un aficionado se lo llevó por delante, lo tumbó y López reaccionó mal, le pegó un golpe al hincha, perdió la rueda y los favoritos lo alejaron de las posiciones de avanzada.



Él sabe que ese séptimo puesto pudo haber sido mejor, pero ya pasó la página. Sueña con ganar una de las tres grandes y este año repitió lo del 2018: le apuntó el Giro y ahora ve la Vuelta a España con ojos de triunfador.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel