'Supermán' López alista la capa para volar en el Tour

El colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López se mostró satisfecho de la situación en la que se encuentra tras las dos primeras semanas de Tour de Francia y afirmó que sigue "en la pelea".

"Ha sido una etapa de mucha pelea, tras quince días en los que nos hemos desgastado mucho. Más de uno lo ha pagado", dijo en referencia a sus compatriotas Egan Bernal y Nairo Quintana, que perdieron opciones de subir al podio de París.



López, que ahora es cuarto de la general a 1.45 del líder, el esloveno Primoz Roglic, se mostró satisfecho de haberse mantenido entre los mejores y ceder solo 8 segundos con el ganador de la etapa, el también esloveno Tadej Pogacar:



"Sigo en la pelea. Estoy muy contento con esta etapa, el primer día en grandes montañas. Creo que fue bueno para mí, ya que pude estar con los mejores corredores y también seguir su ataque al final", agregó el ciclista del Astana.



"El equipo hizo un gran trabajo para mí durante el día. Teníamos un buen plan para esta etapa, no nos equivocamos y todo salió bastante bien de principio a fin. Al final todavía tenía a Harold Tejada a mi lado en la última subida y me brindó un gran apoyo", dijo.



"La cuarta plaza de hoy no está mal. Aún nos queda una tercera semana completa y lo haremos día a día, trabajando juntos como un equipo", indicó.



EFE