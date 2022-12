MIguel Ángel 'Supermán' López no es más corredor del equipo Astana, según informó la escuadra este lunes.

"El equipo Astana Qazaqstan descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar", dijo el comunicado oficial.



Y agregó: "En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo, con efecto inmediato. Para preservar los derechos del equipo y del corredor, no se harán más comentarios".

El problema

En noviembre pasado, el exciclista y exdirector deportivo Vicente Belda Vicedo, su hijo Vicente Belda García, masajista del equipo Astana, y el ciclista colombiano fueron algunos de los investigados en la trama dedicada a la distribución de medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas y que ha desarticulado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.



Se dijo en esa ocasión, que ambos estaban relacionados con el médico y profesor de la Universidad de Extremadura (UNEX) Maynar, quien fue detenido en mayo pasado por, entre otros supuestos delitos, tráfico ilegal de medicamentos y a quien un juez dejó en libertad con cargos tras declarar en el Juzgado número cuatro de Cáceres.



Según las fuentes, supuestamente era Maynar quien preparaba los entrenamientos de los deportistas incluyéndoles un complemento nutricional con medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte. Y para elaborar el "cóctel" siempre se tenía en cuenta las posibilidades de victoria del cliente en sus competiciones.



López, esa vez, negó en un comunicado las acusaciones. "Ante la noticia publicada en diferentes medios en las que se afirma que me encuentro investigado en una supuesta red de dopaje declaró que no es cierto", dijo López en noviembre pasado.



Y agregó: "Actualmente no cuento con ningún proceso activo de investigación y mis abogados iniciarían las acciones legales correspondientes de ser necesario".

Dos veces

El boyacense, una vez explotó el escándalo en julio pasado, fue apartado por el conjunto kazajo, mientras investigaba el caso.



Y el primero de agosto, poco antes de la Vuelta a España, el grupo emitió un comunicado en el que lo confirmaban en el equipo para esa competencia.



Este lunes, Astana ha comunicado que no va más.



