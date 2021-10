'Supermán' López confesó los motivos por los que rompió con Movistar

El ciclista colombiano Miguel Ángel López habla, por primera vez, de su salida del Movistar y la llegada al Astana.



López acordó romper su contrato con Movistar, que lo unía hasta el 2023, luego de abandonar la Vuelta a España sin el aval de los directores deportivos.



Y hace poco se confirmó su regreso al Astana, equipo al que llegó en el 2015 y que le abrió las puertas en Europa. Así habló en rueda de prensa.



Este fue el problema con Movistar

La salida del Movistar. A la gente le parece que es una falta de respeto, pero estar en los hechos es otra cosa. Lo más importante es estar donde a uno le gusta, donde se hagan las cosas con amor.



Bora. Esa oferta fue hace más de un año. A veces toma uno un camino y se da cuenta que está equivocado. pasó así y queda para la experiencia.



Opinión del debate con el Movistar. Lo viví bien. Con un poco de nostalgia por no haber terminado en el podio, pero eso pasó por detalles que no prefiero hablar del tema, es un capítulo cerrado. No quiero estar ahí, llegué a un acuerdo y eso fue lo mejor que pudo haber pasado. Estoy tranquilo, me apoya la familia y nunca me han regalado nada. Voy a un lugar donde me valoran, me quieren.



El detonante del problema con Movistar. En la vida hay que hacer cambios y uno no sabe si serán para bien o para mal. La reflexión es que esos cambios son a beneficio de inventario, para tenerlos en tu vida. Eso sirve para no cometer los mismos errores y afrontar cada situación. Con todo lo que pasó, pues mi temporada fue buena, con Movistar hice las cosas bien, cuatro victorias, entre ellas, la única que lograron ellos en una grande.



¿Por qué se retiró de la Vuelta? Por condición no fue. Fueron un resto de cosas que fueron rebosando la copa y lo mejor que pude haber hecho fue tomar esa decisión y salir de Movistar. No es que lo vuelva a hacer, la reflexión que me queda es que hay que estar a donde lo quieran a uno y puedas brillar.



¿Es verdad la bronca de Movistar contra los colombianos? No sé qué decir. Ustedes, la afición, el público, cada quien tiene una opinión diferente. Viendo desde otro horizonte, desde otro punto de vista, si lo han analizado o comentado, pues será por algo. Estuve ahí, hice par de victorias bonitas y no hago parte de eso, no sé qué pasa, pero por algo no quise seguir ahí.



¿Qué le diría a Eusebio Unzué cuando se lo encuentre? Agradecerle por la oportunidad. Dejando de un lado ellos me brindaron una bonita oportunidad, y eso es lo que tengo que decirle. Fui miembro del equipo y luego pueden suceder muchas cosas. So agradecido con ellos porque me dieron la oportunidad de ser parte del grupo.



¿Quién traicionó a quién? Ya había renovado contrato y pasaron cosas, detalles que poco a poco descubrí, no ir a los Olímpicos, bajarme del Tour y en la Vuelta pasan otras cosas, compartir el liderato, eso siempre ha pasado así. Sentí esa misma tensión y preferí tomar otro camino, aunque éticamente mucha gente no lo vea así.



Los Olímpicos. Cuando te dicen que no vas, pues no. Te ilusionan con el tema de la Vuelta a España, pero cuando vi que el equipo se oponía para ir a Tokio, pues dije que me sacrificaba por eso, pero luego pienso que los Olímpicos son cada cuatro años.

Sus metas en el 2022

Momentos difíciles con Movistar. Eso es capítulo cerrado. No vale la pena seguir hablando de un tema que quedó atrás. Yo pienso en el futuro, en lo que haga en el Astana. Aprendí mucho, a no cometer errores. Mi temporada no fue mala. Me quedo con el fresco que no fue por malas condiciones, tengo el motor para estar con los mejores.



Mirando el 2022. Mi preparación va bien. He tenido un descanso largo y eso me da mucha más energía y fuerza. Estoy encaminándome para el otro año y miramos las grandes vueltas. Este año he estado más cerca de Primoz Roglic. Tenemos que trabajar más la contrarreloj, he mejorado, pero hay que centrarnos en ese trabajo porque los demás nos llevan puntos por encima.



Su llegada al Astana. No hubo ninguna dificultad. Es mejor saber a dónde va uno y cómo funciona el equipo. No hubo inconveniente. Al día siguiente de la polémica de la Vuelta estaba ya en negociaciones con el Astana. Ha sido mi casa y ellos confían en mí.



Tour de Francia 2022. Será una carrera de mucha locura, es un trazado bonito. Hay etapas de viento, los adoquines y las cronos. Hay muchos kilómetros al reloj y hay mucha montaña.



