‘Supermán’ López: Unzué abre la puerta a la salida del colombiano

El tema del retiro del colombiano Miguel Ángel López de la Vuelta a España sigue su curso, se sigue hablando y este domingo le correspondió a Eusebio Unzué, mánager del elenco Movistar, hablar de lo que pasó.

“Nunca nos había sucedido esto. Son humanos. No pudo resolver el problema en carrera, reaccionó así. No pudo cerrar el hueco, se vieron las diferencias y eso provocó frustración en él, no lo dio vuelta”, señaló Unzué.



Le puede interesar: (‘Supermán’ López: estas serían las consecuencias por su retiro de la Vuelta)



Y agregó: “Estaba haciendo una gran Vuelta, había ganado la etapa reina horas antes, pero esa fue su reacción”.



Sobre las represalias que se tomarán con la decisión de López de irse de la carrera, el mánager del equipo aseguró que es un tema que tocarán después.



“Hay que poner distancia en esto. Valoraremos todo y la decisión se tomará algún día. Queremos disfrutar una gran Vuelta, a pesar de las ausencias. Nadie va a seguir si no está a gusto en el equipo. Hay que dar tiempo y hablaremos en unos días”, agregó.



Le puede interesar: (Miguel Ángel ‘Supermán’ López habló de su retiro de la Vuelta)



Deportes