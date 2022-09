Miguel Ángel López (Astana), cuarto clasificado en la Vuelta a España, señaló en la cima de Navacerrada que le queda "un poco de pena" porque aspiraba "al podio", pero valoró el hecho de haber estado con los mejores en un año complicado.

El ciclista boyacense lanzó tres ataques este sábado en la etapa 20, en busca de subir al podio, pero no lo pudo conseguir.



(Miguel ‘Supermán’ López dio la pelea y es cuarto en la Vuelta a España)

('Mi hijo con Síndrome de Down fue violado por un paratleta de alto rendimiento')

No muy contento

La carrera. “Quedo satisfecho. Es una pena no haber estado en el podio. Lo intentamos y al final los demás supieron llevar la carrera. UAE Emirates llevó buena la estrategia y era complicado salir”.



La temporada. “No ha sido un año fácil para mí. Vamos a analizar lo que ha pasado. Gran trabajo del equipo, los compañeros se han portado a la altura. Es un honor que Vincenzo Nibali haya trabajado y aportado para mí”.



¿Excusa? “Vengo de una lesión, de todos los problemas y el año ha sido complicado. El abandono del Giro, la para de seis o siete semanas no ha sido fácil. No tuve mucho tiempo para preparar la Vuelta”.



Resumen. “Dimos la pelea. Nos vamos con un sabor de lucha, esperaba el podio, pero eso es lo que tenemos”.



(Piqué pierde a Shakira y habría tomado una decisión radical con Barcelona)

(Remco Evenepoel llora de emoción, cerca del título de la Vuelta a España)

Inolvidable despedida de @RichardCarapazM de las grandes junto al Ineos. Revive el momento del ataque de la Locomotora del Carchi, que nadie pudo soportar.



¡Gracias, Richie! ¡Grande, Richard Carapaz! #LaVuelta22 pic.twitter.com/q3UpaCPJBs — Radio La Calle (@radiolacalle) September 10, 2022



Deportes