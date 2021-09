‘Nos vimos muy justos en la subida final’: López

Primoz Roglic se impuso en la etapa 17 de la Vuelta a España disputada este miércoles entre Unquera y Lagos de Covadonga, de 185 kilómetros, en la que volvió al liderato, mientras que Egan Bernal explotó la etapa a 61 km de la meta y Miguel López mantiene ilusiones de podio.

López, en un momento, trató de ir por Bernal y Roglic, pero desistió. Esto dijo el ciclista boyacense.



Le puede interesar: (Vuelta a España 2021: así van las clasificaciones, luego de la etapa 17)



El ataque de lejos. "No me sorprendió el ataque ni el ritmo de Roglic. Es un corredor con mucha clase. En un primer momento traté de ir con él y con Bernal, pero no terminé de llegar y consideré que era demasiado lejos y que no ameritaba seguir, porque, como ya vimos, Egan lo acabó pagando al final".



La enseñanza. "Si no estás seguro, con la confianza de ir, sabiendo que tienes más de 40 km por delante a tope, se puede pagar, todavía más sabiendo que mañana (jueves) tenemos otra jornada importante".



El ritmo. "Tanto adelante como atrás se iba a tope, tanto para abrir hueco como para recortar las diferencia, que en un momento llegaron a ser más de dos minutos y acabamos empezando esa última subida con 1’30”. Por eso creo que todos vinimos muy justos en esa subida final".



El futuro. Quedan jornadas importantes y veremos cómo podemos salvarlas. No sé cómo iremos mañana Enric y yo, pero hoy creo que hemos salvado el día bien, adelante y juntos. Roglic ha hecho un gran número y luego atrás estamos los que estamos. Mañana (jueves), otro día; vamos a ver qué va pasando.



(‘El plan en el bus era atacar y disfrutar’: Bernal)



(Egan explota la Vuelta a España y con López acechan en la general)



(Así será la dura etapa del jueves)



Deportes