‘El aire pegaba bastante de cara’: Miguel Ángel López

Romain Bardet ganó la etapa 14 de la Vuelta a España, que se disputó entre Don Benito y Pico Villuercas, de 165 kilómetros, en la que Christian Eiking sigue de líder y Miguel Ángel López se acercó en la general.

López atacó a tres kilómetros de la meta, fue el único de los primeros de la general que se movió y arañó algunos segundos.



La etapa. Han sido pocos segundos, pero las sensaciones son lo más importante que me llevo de hoy. En algunos momentos veníamos sacando 20 segundos, aunque el aire pegaba bastante de cara en algunos tramos de esa parte final y era un poco difícil poder abrir hueco en solitario.



El resultado. Para mí las cosas han ido bien y mañana (domingo) tenemos más montaña por delante. No se sabe qué irá a pasar.



¿Lote conservador? No sé si conservadores o no, pero se empieza a notar el cansancio. Ha habido días, sobre todo los últimos, en los que toda la primera parte de la jornada ha sido a tope, y la fuga en algunos días se iba después de 70, 80 o incluso 100 kilómetros.



Otro problema. Lo anterior, sumado al calor, ha añadido más fatiga, aunque las condiciones del tiempo son para todos. Contentos por lo que ahora mismo tenemos tras otro día duro más; tenemos días bonitos por delante.



