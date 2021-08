‘Me salvé de la caída’: Miguel López

Magnus Cort Nielsen se impuso en la etapa 12 de la Vuelta a España, que se llevó a cabo este jueves entre Jaén y Córdoba, de 175 kilómetros, de media montaña, en la que Christian Eiking conservó el liderato y Miguel López y Egan Bernal sus posiciones en la general.

López habló de duro día, de la caída y de las sensaciones que tiene en la actualidad.



Le puede ineresar: (Egan y López esquivaron las duras caídas en la Vuelta a España)



La etapa. Hemos salvado bien el día, sobre todo con esa caída, al margen de Nelson, que quedó con varios cortes y ojalá se encuentre bien y no tenga mucha cosa más.



El presente. Contentos con haber llegado, por lo demás, sin percances. Un día de mucho calor y de ritmo bastante alto; hasta el kilómetro 100 no se fue la primera fuga y se ha estado rodando muy, muy rápido hasta entonces… y el calor no aflojaba tampoco.



El equipo. Gracias a Rojas y a todos los compañeros iba siempre adelante. La caída no me perjudicó; solo he escuchado un frenazo por detrás, fue unos puestos por detrás de mí y he podido pasar sin problemas. De momento venimos haciendo las cosas bien y ojalá así siga siendo.



(Vuelta a España 2021: dura caída en el lote de favoritos)



(Vuelta a España 2021: así van las clasificaciones, luego de la etapa 12)