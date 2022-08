El maillot rojo de la Vuelta a España, el belga Remco Evenepoel, se afianzó en el liderato de la carrera tras volar en la contrarreloj de 30,9 km disputada este martes entre Elche y Alicante (sudeste), mientras que el colombiano Miguel Ángel López conservó el octavo lugar en la general.

En la clasificación de la etapa, el joven belga de 22 años aventajó en 48 segundos al triple vencedor de la Vuelta, el esloveno Primoz Roglic, y en un minuto al francés Remy Cavagna.



López partió en la octava casilla, la idea no era conservarla, pues sus dotes al reloj no son conocidas, pero lo logró.

Tremenda crono

Su condición. "Lo importante era pedalear a tope. Nos ha afectado el ritmo de la Vuelta, por la leisón, por falta de competencia luego de lo del Giro.



La etapa. "Hacer la crono, defendernos y mirar a ver qué pasa era la idea y lo cumplimos".



¿Sorpresa? "Es una crono buena, la he preparado bien. El equipo me ha dado todo para llevar la bici de crono a donde iba. La preparación en ese sentido fue escencial".



Las claves. "La etapa fue de mucha fuerza, de concentración. Será una de mis mejores cronos que he hecho, pero hice buenas cronos antes, como cuando gané la Vuelta a Suiza".



La condición. "Eso va de acuerdo a cómo se prepare, de la condición y de lo que se viene. Me hace ilusión. Lo importante era pasar la primera semana".



¿La primera parte. "Salvamos las caídas, pasamos factura de no haber competido antes. Hemos decidido ir poco a poco, sufriendo, pero nunca entregados".



☀☕ ¡Miguel Ángel López entregó sus sensaciones tras la jornada de contrarreloj!#PrimerToque pic.twitter.com/aG9zsn7vV6 — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 30, 2022



