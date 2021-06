‘Supermán’ López no da su brazo a torcer en el Tour de Francia

A falta de seis kilómetros para la meta se presentó otra caída en la primera etapa del Tour de Francia de 197 kilómetros y varios fueron los damnificados, entre ellos, Miguel López, Ríchard Carapaz y Richie Porte, quienes no pudieron regresar al lote principal.

Los mejores colombianos en la meta fueron Sergio Higuita, octavo, Esteban Chaves, 11, Rigoberto Urán es 16 y Nairo Quintana, 17. López cedió un minuto 49 segundos y Richie Porte más de dos minutos.



“Me he visto involucrado en una caída de las grandes y también en la del final. No me he caído pero me he quedado cortado y después ya se rodaba a demasiada velocidad. Al final he podido llegar a la meta como pude”, dijo el pedalista boyacense.



López también se vio perjudicado en una caída masiva a 45 km de la meta, pero logró conectar con el lote principal.



“Falta bastante Tour. Esto es parte del ciclismo y hay que saber mirar hacia adelante con la mentalidad de siempre porque todavía quedan 20 días", precisó.



