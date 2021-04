'La idea es ir por el podio del Tour': Miguel Ángel López

Miguel Ángel López se alista para afrontar su primera competencia en Europa con el equipo Movistar y por eso antes de su viaje entregó declaraciones sobre sis metas en el 2021. Debutará en la Vuelta a Romandía, irá a Mallorca, luego a la Vuelta a Andalucía y después definirán el camino previo al Tour de Francia.

Retraso y el nuevo plan. Más que todo cambió el reencuentro con la competencia, el entrenamiento fue igual, lo hice igual. me privó de correr poco, tengo menos de oportunidades camino al Tour, pero hay que verlo de la mejor manera.



Las heridas del Giro. Ya estoy bien. Fue un golpe bastante fuerte. Fue contra las vallas y fue fuerte. La lesión fue en el cuádriceps derecho y hacia la cadera un corte importante, se vieron afectados terminaciones nerviosas. Le dimos el tiempo necesario, hicimos la rehabilitación y no he tenido problemas.



La salud: Tengo sensaciones buenas. Me monto en la bicicleta y me siento bien. Hemos tenido prudencia en los entrenamientos, pero me siento tranquilo. Forma parte del pasado y en la mente está solamente correr, estar bien al Tour de Francia.



¿Le faltarán kilómetros para el Tour? La idea principal es ir por una de las mejores plazas del podio. tenemos chances y la carrera nos pondrá en su sitio. Iremos con Enric Mas en busca de eso, pero durante la competencia nos iremos dando cuenta de lo que va pasando. La meta es estar ahí. Acaricié el podio el año pasado, en un mal momento, fue mi día malo, pero esta vez llegaré bien.



Juegos Olímpicos. Es una oportunidad para Colombia, pero dependeremos de cómo salgamos de la batalla del Tour de Francia. eso será factor principal. Al comienzo tuve secuelas del covid, porque el cuerpo queda destrozado, mal en defensas y entrenar eso fue complicado.

Sus ventajas. Si lo vemos de que se dan palo fuertemente y yo estoy recargado de fuerzas y llego más descansado, pues de pronto. Ellos me llevan algunos esfuerzos que no he hecho y al final pueda que eso lo pague.



Las contrarreloj. Seguimos trabajado en eso. Se puede mejorar. Todo tiene mejora. Lo clave es la labor, dedicarle tiempo a trabajar con la bicicleta especial. Ahora en Romandía nos vamos a sentir más cómodos y seguramente mejoraremos.



El nuevo ciclismo. En las carreras se presentarán momentos para atacar de lejos. Esa etapa del País Vasco, de pronto, en esos casos, se pueden presentar opciones para hacer ese tipo de competencias para hacer gozar al público.



Concentraciones en altura. He estado mucho tiempo en casa, iremos a una concentración en altura, pro en Europa. Eso ya lo hemos decidido.





