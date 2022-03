Se acabó la Tirreno-Adriático con un resultado de esos que llaman normales, con el triunfo del esloveno, Tadej Pogacar, que respondió a las expectativas, y un ciclismo colombiano que quedó en deuda, sobre todo con la actuación de Miguel Ángel López.

Las conclusiones.

1. Pogacar dominó a su antojo

Es la repetición de la repetidera. No hay un ciclista en el mundo como Pogacar, avasallante, atacante, ambicioso, que hace ver muy pequeños a sus rivales.



Lo hecho por él en la competencia italiano no hace más que confirmar que no tiene rivales, que único, que está hecho de un material nuevo, ese que es un secreto que solo lo saben en el UE Emirates y que no lo darán a conocer.

Tadej Pogacar. Foto: EFE



Pogacar hizo y deshizo. Atacó cuando quiso, se mostró dominador en todos los terrenos, fue tercero en la crono del arranque, ganó dos etapas, pero lo que hizo el sábado es de monstruos, su ataque fue demoledor y nadie lo siguió, ninguno tuvo pedales para irse con él.



A esta altura del año, Pogacar ha competido en tres carreras, todas las ha ganado (UAE Tour, Strade Bianche y Tirreno-Adriático), cuenta con cuatro etapas ganadas en pruebas en línea y nadie lo puede batir. No tuvo rivales.

2. López perdió otra batalla

Miguel Ángel López llegó a la etapa del sábado, a la reina, a la de la alta montaña, una jornada de la que se saboreaba en el quinto puesto de la general y a un minuto del liderato y a 17 segundos del podio, pero no pasó nada.



‘Supermán’ no voló esta vez. En la montaña pasó cortado del grupo de los primeros de la general, no respondió en los dos ascensos del final y cuando se vio perdido levantó el pie del pedal, no aceleró más y dejó que la etapa del sábado terminara.



Se advierte que lo perjudicó la caída de su compatriota y compañero en el Astana, Hárold Tejada, quien se fue al suelo en la bajada y se fracturó la clavícula.



Se dice que eso obligó a que López no arriesgara, es válido, pero el tema que preocupa es que no estuvo con sus rivales en la montaña y falta un mes y medio para el Giro de Italia, su gran reto del 2020.



Por segunda vez en este año López no confronta, no tiene con qué responder. La primera fue en la Vuelta a Andalucía, en la que defendía el título, llegó a la etapa con montaña a solo 10 s de Wout Poels, el líder, pero no atacó, al contrario, cedió en meta ocho segundos más y terminó tercero a 15 s. Hizo una buena crono, pero al final ese ahorro se perdió.

3. Urán, primera carrera



Rigoberto Urán llegó a la Tirreno-Adriático para ir ganando kilómetros, pues era su primera carrera del 2022. Con el Tour de Francia en la mira, el veterano corredor tiene un plan acorde a sus condiciones.



No se afanó por nada, cumple el plan de trabajo sin ninguna presión, sin ir a la loca, y cumplió. Bueno, al menos no se le puede exigir, pues estrenada la temporada y las fuerzas solo le alcanzaron para aguantar lo que pudo. Y así, fue el mejor colombiano en la general.

4. Evenepoel no arranca

El belga Remco Evenepoel es otro que sufre con su lastre. Después de la caída en el Giro de Lombardía del 2020, de su fractura de pelvis no ha vuelto a ser el mismo corredor, el que apuntaba a ser parte del grupo de la nueva generación ganadora al lado de Egan Bernal y Tadej Pogacar.



Probó en el Giro de Italia del año pasado y tampoco funcionó. Y en las carreras cortas, pues le ha ido mejor, pero cuando tiene al frente a rivales fuertes no responde.



Claro ejemplo esta vez en Tirreno-Adriático, llegó a la etapa reina del sábado en la segunda casilla de la general, con el letrero en la frente de ser el único que pusiera en aprietos a Pogacar, pero no fue así.



Perdió toda opción en esa jornada, dura, de montaña, en la que perdió el paso y no volvió a concretar, terminando lejos del esloveno y de los primeros puestos de la general, lo que ya pone a pensar a más de uno que luego de la recuperación del accidente no es el mismo corredor de antes.

5. Vingegaard, el del Jumbo Visma

Jonas Vingegaard sabe que el equipo más fuerte en la actualidad es el Jumbo Visma, gracias a lo que han demostrado Primoz Roglic y Wout van Aert, pero hay un ciclista que poco es observado, pero que tiene con qué responder: se trata de Jonas Vingegaard.



Con 25 años, el danés ya fue segundo en el Tour de Francia el año pasado detrás de Pogacar y superando a Richard Carapaz. Respondió a la exigencia de ser líder de la escuadra una vez se retiró Roglic.



Es inteligente, escala muy bien, al reloj responde y está rodeado de un fuerte equipo que trabajará para él cuando las circunstancias así lo permitan. Vingegaard es un corredor de fondo, de granes remates y ha demostrado que en carreras de una semana también se defiende, no por suerte terminó segundo en Tirreno. Ojo con él.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel