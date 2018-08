Miguel Ángel López, el candidato silencioso que puede ganar la Vuelta

Con una sonrisa tímida por su temperamento, pero recargado de mucha ilusión por ser un ciclista con 24 años que aparece como uno de los mejores del mundo, Miguel Ángel López llega a esta Vuelta a España como uno de los serios candidatos a ganar el título. Su palmarés no es tan amplio como muchos de los competidores, pero sus piernas parecen tener la fortaleza necesaria para poner a sus rivales a morder el polvo. Es el mejor pedalista colombiano del año, por resultados, sin lugar a duda.

Este año ha logrado el subcampeonato de la Vuelta a Burgos y el Tour de Omán. Además, ocupó el tercer cajón del Giro de Italia, una prueba en la que quedó por detrás de los dos mejores ciclistas del momento: el británico Chris Froome y el holandés Tom Dumoulin. Llega en un ideal estado de forma y rodeado de un equipo que lo puede llevar a una gran figuración.



Paisano de Nairo Quintana, la carta número uno de Colombia en esta Vuelta a España, parece que el nacido el Pesca puede tener la posibilidad de vencer a su compatriota. Tiene la chispa y fogosidad del joven. Ataca porque sí y porque tiene la valentía y el coraje para hacerlo. No le importa contra quién está compitiendo, solo estar delante de ellos.



“La verdad es que Miguel Ángel está en un muy buen nivel, ya lo demostró en el Giro de Italia, donde subió al podio. Es un ciclista al que la Vuelta a España se le da muy bien. El año pasado sumó dos triunfos de etapas. Está en una gran forma, tiene uno de los equipos más potentes de la categoría, tiene gente como Omar Fraile o Pello Bilbao, que le pueden dar cosas muy importantes en la montaña. También está con confianza, se ha mostrado bien, ha olvidado los problemas del pasado”, le dijo a EL TIEMPO el periodista experto en ciclismo Nacho Labarga, del diario español Marca.

Una de las mayores fortalezas que tendrá López en esta Vuelta es que es un recorrido con una importante dosis de montaña. Pero en especial hay jornadas que acaban en terreno de ascenso con subidas largas e inclinadas, dadas para un pedalista con mucha potencia como la tiene él.



“Si nos ponemos a pensar en el recorrido y las etapas de esta competición, pues le benefician, la nómina de rivales no es tan potente como en otras vueltas o están en condiciones inferiores a Miguel Ángel, y creo que sin duda es uno de los principales candidatos a ganar la vuelta”, añadió Labarga.

Juventud, ¿un problema?

Fabio Parra le aseguró a este diario que López tiene un camino por delante, pero aún es muy joven y para estas carreras se necesita un ciclista que sepa llevar la batalla a otros niveles. “López viene en ascenso y ese tipo de subidas se le dan bien, con naturalidad. Aún es joven y le falta algo más”.



Sin embargo, Labarga rechaza ese comentario y cree que si Miguel Ángel pierde la carrera es por una circunstancia de carrera y no por falta de experiencia. “Puede ser un corredor muy joven, pero ya lleva varios años al máximo nivel. Lleva este año siendo el gran líder del Astana. Creo que es un hombre con vasta experiencia. Es cierto que no se ha visto en esa fase de pelear por una gran vuelta, pero sí ha demostrado convivir con la presión y tener un nivel importante de autoestima para adaptarse. No creo que si pierde la vuelta sea por una cuestión de inmadurez o falta de experiencia, sino por circunstancias de carrera o por el hecho de no estar lo verdaderamente fuerte como para ganar la Vuelta”.



Por su parte, el exciclista español Eduardo Chozas, el segundo corredor que más grandes pruebas terminadas (26), asegura que López tiene una gran posibilidad en esta Vuelta por la montaña, su gran aliada.



“Es uno de los favoritos. Hay que ver su buena participación en la Vuelta, seguro. Es un gran candidato. Sobre todo sus dotes de buen escalador le van a ayudar. Es una Vuelta donde hay 8 finales en alto y dos etapas muy duras de montaña: Lagos de Covadonga y la de Andorra, y ahí, en el ascenso, es donde tiene que aprovechar sus dotes impresionantes”, le comentó a este diario.



Y así, entre miradas tímidas, saludando al público que sabe de sus cualidades, López aparece entre una no muy larga lista de candidatos, pero sí de un grupo muy férreo que de verdad va a pelear por el título. El año pasado ganó dos etapas, pero ahora quiere conseguir la corona.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4