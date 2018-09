La conmovedora dedicatoria de Michael Woods tras ganar la etapa 17

El canadiense Michael Woods (Education First), quien ganó este miércoles la 17ª etapa entre Getxo y el Balcón de Vizcaya, fue un prometedor exatleta de 1.500 que hubo de cambiar por las lesiones las zapatillas por la bicicleta, y emocionó en la cima del Monte Oiz con su primer triunfo profesional y la dedicatoria a Hunter, el hijo que no pudo nacer cuando su mujer cumplía 37 semanas de embarazo.

Woods, de apodo "Rusty", literalmente "oxidado", nació en Ottawa hace 31 años, allá donde los niños sueñan con ser figuras del hockey sobre hielo. Él era seguidor del equipo de Toronto. Su sobrenombre poco tiene que ver con su faceta deportiva y su personalidad, más bien nada, como demostró levantando los brazos en la inédita cima situada a 1.000 metros de altitud, por encima del "Mirador de Bizkaia".



Allí rompió a llorar. Lágrimas desconsoladas, ajenas a la alegría habitual después de un gran éxito deportivo. La carga emotiva iba mucho más allá. "Mi esposa y yo perdimos un hijo cuando estaba embarazada de 37 semanas. No pudo dar a luz y pasamos unos momentos muy difíciles. Además mi esposa perdió a su padre hace un mes. Un año complicado. Quería ganar por él y por ella", dijo.



Michael Woods es protagonista de una curiosa historia deportiva. Desde muy joven apostó por el Atletismo, el deporte que le llenaba e ilusionaba. Siendo júnior se mostró ante todo el mundo como una joven promesa mundial. Con 17 años corrió los 1500 metros en 3:42 y se proclamó campeón de la distancia y en su categoría en los Juegos Panamericanos.



En Canadá ya se pensaba en él como una figura en las pistas de tartán, y él soñaba con participar en los Juegos Olímpicos y alcanzar una medalla. Su pie izquierdo se encargó de llevarle la contraria. En 2007 todos los planes en el atletismo se vinieron abajo. Las lesiones se cebaron con su tobillo y no pudo rendir a su nivel. Cada vez que saltaba a la pista se rompía. Woods luchó con todas sus fuerzas por recuperar la salud hasta que en 2011 los médicos le recomendaron abandonar el atletismo. Un revés inesperado. En ese momento Woods empezó a demostrar que el óxido no tenía cabida en él. Cogió la bicicleta vieja de su padre y empezó a salir en largos paseos como parte de su recuperación. Cada vez hacía más kilómetros y poco a poco se enamoró del ciclismo. Con su vetusta bici se presentó a algunas carreras obteniendo resultados sobresalientes para un novato que apenas llevaba 2 meses entrenándose.



Sus buenas actuaciones pusieron alerta a los técnicos de la selección nacional, que enseguida comprobaron su valía. En 2012 se enroló en un equipo de Quebec y en 2013 logró la hazaña de batir el récord de la subida más larga del mundo, al volcán Haleakala en la isla de Hawai, de 56 kilómetros. Esa gesta alucinó a su compatriota Ryder Hesjedal y al entonces director del Cannondale, Jonathan Vaughters, y le valió para hacerse con una plaza en el Optum Continental.

De allí al Amore e Vita italiano, que le abrió las puertas de Europa, y ya lanzado apareció al máximo nivel en el Cannondale, actualmente denominado Education First. Un luchador que para lograr su objetivo de correr en el World Tour hubo de romperse "mogollón de huesos, perder litros de sangre, morirse de hambre como Christian Bale en "El maquinista", y derramar más lágrimas que una adolescente en un concierto de Justin Bieber".



En la cima del Monte Oiz las lágrimas las derramaron unos cuantos, entre ellos, Michael Woods.



EFE