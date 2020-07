Expulsan ciclista de la concentración por violar normas de prevención

El ciclista australiano Michael Storer, de 23 años, ha sido expulsado de la concentración del equipo Sunweb en Austria por saltarse las normas de prevención para luchar contra los contagios por coronavirus.

Storer, seleccionado para participar en la Vuelta a España, no siguió las precauciones internas impuestas por el equipo, que considera que puso en peligro la salud de sus compañeros, según refleja WielerFlits.



Mientras que los otros corredores respetaron el protocolo, dividiendo a los diversos componentes del grupo en 3 grupos, sin contacto con el exterior, Storer salió del hotel la semana pasada para ir de compras, se indica.



El hecho no permitido por los responsables médicos y dirección de equipo, no fue pasado por alto y llegó la decisión de enviar a casa al ciclista.



"Aplicamos precauciones muy estrictas en nuestra concentración de Kühtai, Austria. Queremos limitar las interacciones con el mundo exterior tanto como sea posible para minimizar el riesgo de infección de las diversas burbujas. Hay que evitar la infección entre nosotros y minimizar el riesgo de introducir el virus en el equipo cuando regresemos a la competencia el 1 de agosto ", comentaron fuentes del equipo alemán.



El Sunweb especifica que esta medida no es un castigo para Michael Storer, sino más bien una decisión para garantizar la seguridad dentro del colectivo.



"Es puramente como precaución y el corredor mismo lo entiende perfectamente. El deporte profesional está en una nueva situación con la epidemia mundial de coronavirus y todos tienen que adaptarse. Esperamos mucho de las personas y, por supuesto, nosotros también queremos que los corredores y el personal se acostumbren", añaden las fuentes.



EFE