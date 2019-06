'Estoy dispuesto a volver a mi mejor nivel': Froome

El ciclista británico Chris Froome (Ineos) ha mostrado desde el hospital de Saint Etienne su "agradecimiento por el apoyo abrumador" del mundo del ciclismo tras su grave caída del pasado miércoles mientras reconocía la crono del Dauphiné y se ha mostrado "completamente dispuesto a volver al mejor nivel".

"Si bien he sufrido un revés importante, me estoy preparando para mirar hacia adelante. Hay un largo camino hacia la recuperación, pero comienza ahora y estoy completamente dispuesto a volver a mi mejor nivel", dijo Froome, quien fue intervenido de varias fracturas, entre ellas del fémur, codo y costillas.

Internado en el Hospital Universitario de Saint Etienne, donde continúa su recuperación después de la cirugía, el cuatro veces campeón del Tour de Francia expresó su agradecimiento a los miles de simpatizantes que le han enviado mensajes.



"En primer lugar, solo quiero dar las gracias a todos los que me enviaron sus mejores deseos desde el accidente. Obviamente, este es un momento difícil, pero he tomado mucha fuerza del apoyo en los últimos tres días. El flujo de apoyo ha sido realmente humillante y algo que nunca hubiera esperado".



Froome también se refirió al equipo médico que le ha atendido en el hospital, especialmente al doctor Richard Usher y colaboradores, "quienes han sido ejemplares desde el accidente".



Además, estoy muy agradecido a los servicios de emergencia y a todos en el Hospital de Roanne que me ayudaron y me estabilizaron, así como a los cirujanos, médicos y enfermeras del Hospital Universitario de St. Etienne, que realmente han ido más allá del deber. Estoy muy agradecido". "Sé la suerte que tengo de estar hoy aquí y cuánto debo a todos los médicos y personal sanitario de la carrera.



"Finalmente, quiero dar las gracias a mi esposa, Michelle, y mi familia. Han estado conmigo en cada momento y su amor y apoyo me motivarán a regresar lo más rápido posible".



