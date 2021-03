Schachmann, campeón de Paris Niza, duro golpe a Roglic

🛠 🇸🇮@rogla a été victime d'un problème mécanique. Il a dû changer de vélo et tente de réintégrer le peloton.



🛠 🇸🇮@rogla had a mechanical problem. He had to change his bike and is trying to get back into the peloton. #ParisNice pic.twitter.com/u0NCXsol7l