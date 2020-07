Técnico de Chaves cree que Ineos podría dejar a Froome fuera del Tour

Matt White, director del Mitchelton Scott, aseguró que para él no sería sorprendente que el Ineos dejara a Chris Froome fuera del equipo británico para el Tour de Francia.

"No me sorprendería que el Ineos dejaran fuera a Chris Froome para el Tour. Creo que ir con tres líderes lo hace difícil. Va a ser difícil de manejar la situación, porque tienen los últimos tres ganadores del Tour de Francia en el mismo equipo", señaló White.



(Le puede interesar: Lorelei lo dijo: en este equipo jugará Falcao la próxima temporada)



El equipo australiano, que contará con Adam Yates como baza principal para el Tour y su hermano Simon para el Giro de Italia, continuará con el patrocinio de Mitchelton Scott dos años más, según afirmó White en SBS.



Este acuerdo es necesario "para estabilizar el barco", después de haber rechazado la oferta de Manuela Fundación para la adquisición del equipo en junio pasado. Según Matthew White, la administración de GreenEdge Cycling era escéptica sobre la propuesta de la organización española sin fines de lucro.



"Fue un periodo un poco inestable. No sabíamos nada del patrocinador y nada del dueño. Es una base que aún no existe. Pero el gran elemento estabilizador del equipo es este compromiso de Gerry Ryan por dos años más ", dijo.



(Además: Equipos definen las nóminas para jugarse el título en España)



También se han producido cambios internos significativos en la estructura australiana. A principios de julio se sustituyó al gerente Shayne Bannan, mediador entre el dueño, Gerry Ryan y Manuela Fundación, por Brent Copeland, que procede del Bahrein-McLaren. "Copeland es reconocido como un gerente inteligente. Creo que se integrará perfectamente en nuestro equipo. He tenido mucho que ver con él en las últimas semanas", afirmó.



Después de estos cambios estructurales, Mitchelton-Scott puede acercarse a las próximas dos temporadas con más serenidad. El director deportivo certifica "que no habrá muchos cambios con el personal o los corredores, y espera volver a la carretera y obtener victorias.



(En otras noticias: El aterrador crimen del rey de las aplicaciones de mototaxismo)



EFE