'Otros creían más que yo que conservaría la amarilla': Van der Poel

El holandés Mathieu Van der Poel, que logró conservar el maillot amarillo del Tour de Francia por 8 segundos, agradeció el trabajo de su equipo, que le hizo trabajar la posición en la bicicleta para afrontar la contrarreloj porque creían más que él que podía mantener el liderato.



"Trabajé ayer hasta media noche en la bici, la posición. He vivido una de mis mejores jornadas encima de una bici, es magnífico rodar en Francia con este maillot", dijo. Van der Poel señaló que es la segunda vez esta temporada que se subía a una bici de contrarreloj, tras la que corrió en la Vuelta a Suiza, y que lo dio todo para conservar el liderato en el que la víspera no creía.



"Cuando esta mañana he hecho el reconocimiento tenía más fe, me iba bien el recorrido. Y luego he tenido muy buenas piernas y el apoyo del público que me ha ayudado mucho", señaló el nieto de Raymond Poulidor, que a falta de ídolos locales se está convirtiendo en uno de los preferidos de los aficionados.



Acostumbrado más a la bicicleta de montaña, donde es campeón del mundo y donde aspira a ser oro olímpico en Tokio, Van der Poel señaló que se sintió bien en la de contrarreloj y que le hace feliz tener un día más el amarillo. "Estoy sorprendido de mi contrarreloj, sabía que tenía los vatios, pero he tenido que adaptar mucho la aerodinámica. Hemos trabajado todo, el manillar, el casco, cada elemento", dijo.



El holandés señaló que espera poder conservar el liderato las dos próximas jornadas, con previsibles llegadas al "sprint", pero dijo que "no es realista" hacerlo cuando el viernes empiece la montaña. Van der Poel felicitó al esloveno Tadej Pogacar, ganador de la etapa y que no le arrebató el liderato por 8 segundos: "Me cae muy bien, es impresionante lo que ha hecho hoy, creo que se merece que le felicitemos por ello".



EFE