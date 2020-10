Cochise, 50 años de una hazaña

El velódromo Agustín Melgar de Ciudad de México es un escenario en el que se escribió una pagina gloriosa del ciclismo Colombiano, en los pedalazos de Martín Emilio Cochise Rodríguez, quien el 7 de octubre de 1971, hace 50 años, logró batir el récord de la hora.

Cochise tenía solo 18 años, un pundonor muy grande y unas condiciones deportivas envidiables, las mismas que demostró sobre la pista para lograr pedalear sobre un recorrido de 47 kilómetros, 563 metros y 24 centímetros en una hora, nueva marca del planeta.



Le puede interesar: (Clasificaciones etapa 4 y general del Giro de Italia)



El danés Mogens Frey Jensen era el propietario de la marca, pero Cochise superó malos momentos sobre la bicicleta y bajo el registro.



“Es un tema inolvidable. Lo que más recuerdo es que en la tribuna había unos niños que no se cansaron de animarme. Tuve momentos bien complicados, bajé la marcha, pero los escuchaba y se subían el animo”, le contó Cochise a EL TIEMPO.



Martín Emilio recuerda hoy a las personas que le ayudaron conseguir tamaña gesta, la mayoría ya ha muerto, pero a ellos siempre los tiene en la mente.



“Hoy me acuerdo de todos, del esfuerzo de cada uno, del apoyo. No puedo olvidar ese momento tan especial”, dijo.



Y agregó: “Esa marca confirmó que podía hacer cosas grandes. Después de conseguir el registro me hice más conocido en el ciclismo y me sirvió para darme a conocer mucho más”.



Cuenta Cochise que perdió al rededor de 3 o 4 kilos, tras el esfuerzo mayúsculo durante esos 60 minutos.



“Fue tan duro que lo único que pienso es que menos mal logré el objetivo en el primer intento, porque hoy creo que si no lo hubiera hecho el intento se había quedado ahí, no habría hecho un segundo asalto”, recordó.



Los momentos finales fueron los más complicados para él, porque sintió presión y el cansancio se había apoderado de su cuerpo.



“Estaba muy fatigado. Me era muy difícil seguir el ritmo, ya iba con lo último y hasta pensé que no lo iba a conseguir, pero no sé de dónde saque fuerzas para terminar y conseguir el récord”, expresó Rodríguez.



“Ha sido lo máximo que he conseguido, una marca que me lanzó. De ahí en adelante se me hizo todo como menos complicado. La marca nunca la volví a hacer, pero es que fueron momentos muy duros”, contó.



Varios fueron los días que tuvo que tomar para recuperarse. Recuerda que el dolor en los glúteos era insoportable.



“Me dolía todo. Perdí esos kilos y recuperarme de la fatiga me tomó mi tiempo, pero valió la pena”, concluyó.



Deportes