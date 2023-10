Martha Bayona, la ciclista de oro que les temía a las bicicletas

Le cogió miedo a la bicicleta. No la quería volver a ver. Martha Bayona tenía ocho años cuando pisó la pista del velódromo de Bucaramanga a ensayar, pero ese día no fue el mejor para ella.

El cemento del Alfonso Flórez no la recibió bien. Ella le dio el sí a Pedro Bayona, su papá, quien quería que fuera ciclista, que se le midiera al deporte de las bielas y los pedales, por eso, a regañadientes, fue a ese escenario.



(Nairo Quintana: las claves para la mítica subida a Alpe d’Huez, análisis)

('Nairo Quintana tiene mucha clase, pero ustedes le dan muy duro': Rigo)



Se montó en la bicicleta y dio los primeros pedalazos, pero se fue en falso. No era la misma bici con la que le daba vueltas a la manzana de la casa, porque en el ciclismo de pista se usa la máquina con piñón fijo, con la que no se puede dejar de pedalear.



Martha, quien ha ganado 10 oros en la historia de la Copa de Naciones, antes Copa Mundo, no sabía eso y cuando cogió velocidad le pareció fácil no seguir apretando la marcha; claro, la mole de cemento la recibió. El golpe no fue duro, no se fracturó, pero lloró mucho y juró que no volvería al velódromo.



Esas magulladuras en los brazos y en las piernas fueron la excusa perfecta para no volver, para decirle a Pedro no se volvería a montar en la bicicleta para darle vueltas a la pista.



Sin embargo, la misma Martha cuenta que lo que le pasó fue perfecto, ideal, porque lo que ella quería era seguir jugando al fútbol, su deporte favorito. Era una de las mejores del equipo de la escuela Divino Salvador, era una de sus figuras, porque se ganó con goles la titular en la delantera.



(Le podría interesar: Nairo Quintana no baja los brazos y sigue vivo en el Tour de Francia)

Pasó la página

Han pasado 19 años desde ese terrible día, desde ese momento agrio de su vida en el que conoció cómo era besar el suelo a alta velocidad en una bicicleta, algo que le ha pasado muchas veces en las pistas del mundo.



Hoy se ríe de ese momento. Dice que si devolviera la película de su vida, habría vuelto al otro día al Alfonso Flórez.



Pedro siguió insistiéndoles en que se volviera ciclista y algún día, ella no se acuerda cuándo, aceptó, volvió a la bicicleta, un impulso que la ha llevado a ser una de las mejores velocistas del país y del mundo.



Gilberto Santa, el entrenador de pista de Santander, la convenció de calzarse las zapatillas, claro, después de pensarlo mucho, de recibir la ayuda de los muchachos que entrenaban a diario en el velódromo.



Santa le dijo a Pedro que la llevara a la pista, que tenía futuro, y ella aceptó. Con miedo, volvió a montar, ya sabía que no podía dejar de dar pedal, que si quería parar debía pedir ayuda para que la detuvieran, cogió confianza y nadie la paró.

Facebook Twitter Linkedin

La mejor velocista de país y sus padres, Martha y Pedro. Foto: Instagram de Martha Bayona

Pedro es clave en su historia. Mientras manejaba el camión en el que repartía los ingredientes para hacer pizza y les dedicaba su tiempo libre a sus tres hijas, porque quería que alguna de ellas fuera ciclista, el deporte que lo apasionaba.



“No me gustaba que jugara fútbol, porque no la podía acompañar muchas veces; en cambio, en el ciclismo sí podía salir a montar con ella”, recuerda Pedro.



Nora, una de las hermanas de Martha, fue la primera que probó, pero se bajó rápido de la bicicleta. Luego le tocó a Diana, quien cogió la máquina de su hermana para montar, pero tampoco se amañó.



Las dos ganaron pruebas locales, algunos trofeos todavía los guarda con cariño su mamá, Martha Pineda, quien era ama de casa.



Martha, la menor, que nació el 12 de agosto de 1995 en la Clínica Los Comuneros, acompañaba a sus hermanas a las carreras, y cuando Nora y Diana se bajaron del ‘caballito de acero’, ella se montó en la misma bicicleta



Pedro la llevaba a los festivales de ciclismo, y ganaba, lo que le dio alas y la seguridad de seguir en el tema de las bicicletas y olvidarse del fútbol.



En el estudio no se destacó como en el deporte. Pasó los años, pero en el lote. Perdió primero de bachillerato, y su papá se enojó.



A Martha le gustaba reírse con sus compañeras, porque, como ella misma lo reconoce: “Siempre he tenido buen sentido del humor”. Se graduó de bachillerato del colegio Custodio García Rovira.

Facebook Twitter Linkedin

Martha Bayona celebra su triunfo. Foto: AFP

En el 2010 tuvo la oportunidad de defender a su departamento en el Campeonato Nacional de Pista de Bogotá y le dio a la delegación una medalla de bronce en la prueba reina: la velocidad.



Ese metal la impulsó a tomar más en serio el ciclismo, el velódromo, el deporte; era la primera vez que competía contra otras delegaciones y siempre ganaba en las competencias cortas, pues le iba mal en las de medio fondo y fondo, porque se cansaba muy rápido, pero no llegó el metal dorado.



Al año siguiente, en Cali, ganó tres oros: en la velocidad, los 500 metros y el keirin. Comenzó a hablar con figuras de la pista colombiana. Juliana Gaviria, Fabián Puerta y Diana García fueron sus amigos, a quienes solo conocía cuando veía las competencias en televisión.

Fue muy duro, lloré mucho, cuando me fui y cuando llegué a Medellín FACEBOOK

TWITTER



En Santander el entrenamiento no era el mejor; sí se contaba con apoyo, pero el problema era que no avanzaba en el aprendizaje.

Se va de la familia



Martha y su familia evaluaron la posibilidad de que ella se fuera a vivir a Medellín, allí estaban los Gaviria y el técnico Jhon Jaime González. Era normal que la decisión afectara los sentimientos de toda una familia que siempre vivió unida.



No fue fácil la partida. Hubo lágrimas, lamentos, pero era su deber. Todos sabían que ese era el paso que debía dar, si es que quería progresar y llegar a ser una campeona.



“Fue muy duro, lloré mucho, cuando me fui y cuando llegué a Medellín. Es que no estaba acostumbrada a salir de la casa, a vivir lejos, y aun después de dos años aún los extraño”, le confesó Bayona a EL TIEMPO.



Todavía en su casa de Bucaramanga es difícil llenar el vacío que dejó, pero el sacrificio ha valido la pena.



“Se le extraña –comenta Pedro–, porque no es fácil levantarse uno y querer llevarle el desayuno calientico y no verla. Si se queda en Bucaramanga, no sería lo que es hoy”.



Su primera salida del país fue en el 2011, en el Panamericano Juvenil, y fue oro en los 500 metros: Con Laura Valencia fue plata en la velocidad por equipos, bajo el mando de Absalón Rincón, resultados que la dejaron perpleja.



Pasó a mayores y fue la locura, porque al lado de Juliana Gaviria logró el oro en la velocidad por equipos, en México.

Facebook Twitter Linkedin

Martha Bayona Foto: Prensa Fedeciclismo.



No ha sido nada fácil para ella, porque se considera una mujer de pocas palabras, pero confiesa que cuando ya se hace amigas nadie se la aguanta. “Se la monto a todo el mundo”, confiesa.



El 2017 fue para ella un año excepcional. La santandereana fue plata en el Mundial de Pista de Hong Kong, en la prueba del keirin, en la que fue derrotada por la alemana Kristina Vogel, quien en alguna ocasión, en Los Ángeles (EE. UU.), a señas, se refirió a la estatura de la colombiana: 1,65 metros. Ella no es tan alta, pero sí más que Bayona.

Pero no todo es color de rosa.



A la pedalista le dolió mucho quedarse por fuera de los Olímpicos de Tokio. Venía bien, con buenos resultados, pero no clasificó por 10 puntos.



“Me dio mucha tristeza. Lamenté mucho lo que pasó, me parecía increíble que por tan poco me quedara por fuera. Todavía pienso en eso y no la creo”, contó. Sabe que tuvo momentos complicados, pero no sabía por qué su rendimiento bajó.

Me tocó bajar siete kilos y volví a mi rendimiento ideal FACEBOOK

TWITTER



Con el técnico González comenzaron a analizar varios puntos, y resultó que el problema estaba en el peso.



“Me tocó bajar siete kilos y volví a mi rendimiento ideal. No sabíamos que el problema era eso, pero ya lo superamos. Era increíble que se entrenaba, se pasaban horas en la pista y el rendimiento no era el mismo, pero una vez descubrimos lo que había pasado se trabajó para seguir en el peso ideal”, precisó la ciclista.



Martha Bayona es la mejor velocista de Colombia. No hay duda de eso. En los pasados Juegos Bolivarianos que tuvieron como escenario la pista de Cali, la delegación local barrió: 12 de 12 oros posibles, de los cuales Martha se colgó los de la velocidad individual, por equipos y el keirin.



Y en la Copa de Naciones que terminó el domingo pasado consiguió oro en el keirin y los 500 metros y plata en la velocidad.



Con esos dos primeros puestos, Bayona llegó a 10 metales dorados en la historia de este certamen, antes llamado Copa Mundo.

Facebook Twitter Linkedin

Martha Bayona. Foto: Archivo / EL TIEMPO



En el 2019 se impuso en el keirin en Brisbane (Australia). Luego, en el 2021, también se

impuso en el keirin y además en los 500 m en San Petersburgo (Rusia).



En esa misma temporada ganó en la Copa de Cali el keirin, la velocidad individual, equipos y los 500 m. Este año, en Glasgow (Escocia) se impuso en los 500 metros, y en Cali ajustó dos más, los ya nombrados en el keirin y los 500 m.



Este 2023 volvió a brillar y a ratificar que es la reina de la pista. Bayona se convirtió en la primera integrante de la delegación colombiana en repetir medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.



Bayona se impuso en la prueba de velocidad, al derrotar en la final a la mexicana Yuli Verdugo. La colombiana perdió el primer heat, pero una reclamación hizo que le quitaran la victoria a su rival, luego se impuso en el segundo y logró una victoria importantísima.



Bayona revalidó además la medalla de oro en la modalidad de keirin, prueba en la que ha sido subcampeona mundial en dos ocasiones.



Su gran objetivo ahora es ganar una medalla olímpica, por eso entrena, se cuida y se esfuerza para seguir por el camino ganador a ir a París en busca de una medalla que perdió en Tokio por solo diez puntos.



“No puedo seguir pensando en lo que pudo pasar y no pasó en Tokio. Hemos pasado la página y ahora pensamos en lo que viene. Llevar el arco iris sería sensacional y una medalla olímpica completaría mi felicidad”, aseguró la santandereana, que confiesa que en algunos momentos llora porque su familia está lejos.



Martha Bayona Pineda está dedicada ciento por ciento a la bicicleta de piñón fijo, aquella que esa vez en la pista del Alfonso Flórez la mandó al piso, la hizo llorar del dolor, pero a la que hoy ama y le agradece por lo que le ha servido, así aún se le escapen algunas lágrimas cuando piensa en su familia, la misma por la cual en Bucaramanga también llora, pero gracias a sus victorias.



(Nairo Quintana, otra gesta en su leyenda del Tour de Francia, video)

(Tadej Pogacar, con sangre en el ojo, anuncia batalla en el Tour)

La ciclista colombiana Martha Bayona conquistó dos medallas de oro y una de plata en la #CopadeNaciones que se realizó en Cali.



Este domingo se impuso en la prueba del Keirin.https://t.co/Tq34qnio0Upic.twitter.com/PI564Fx8jZ — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) July 11, 2022





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel