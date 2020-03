Martha Bayona corre para defender el cupo a los Olímpicos

Martha Bayona sale este domingo a la madera de Berlín (Alemania), en busca de ratificar su casilla a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, si se enreda, una medalla, en la competencia del keirin del Mundial de Ciclismo de Pista.

Bayona viene de ganar el oro en la Copa Mundo de Brisbane (Australia), al obtener el triunfo en la competencia del keirin sobre la local Stephania Morton y la belga Nicky Degrendele, plata y bronce, respectivamente.



La ciclista colombiana estuvo en la final de la misma competencia en la Copa de Canadá, pero no pudo conseguir ningún metal, terminó de quinta y enredada en la última carrera.



“Vamos a afrontar el tema de la mejor forma. La idea es ratificar el cupo a los Olímpicos y ganar la medalla de oro”, señaló Martha Bayona.



Y agregó: “Estamos entrenando bien, vamos fuertes y espero conseguir el sueño de ganar la camiseta arco iris, algo que me falta en mi palmarés.



Martha Bayona ya fue plata en el Mundial del 2017, en el que escoltó a la alemana Kristian Vogel, por lo que estar en una final de estas características no es nuevo para ella.



En el escalafón de la competencia, la santandereana ocupa la tercera casilla y solo es superada por Wai Lee (Hong Kong), primera, y por la coreana, Hyejin Lee, segunda, pero les gana el puesto a la canadiense Lauriana Genest y a la francesa Mathilde Gross.



No será fácil ganar una medalla, pero el primer objetivo es defender la casilla que tiene, por ahora, en los Olímpicos, esa es la meta, tal y como alcanzó a hacerlo Kevin Quintero el jueves pasado, cuando se quedó en el repechaje, pero los puntos alcanzados le sirvieron para estar en Tokio.



“Solo espero estar bien ese día, salir a la competencia y acelerar. Conozco a las rivales, pero ellas también me conocen, así que será una fuerte rivalidad”, comentó Bayona.



