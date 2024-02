¡Mark Cavendish es una locura: se hace 'selfie' en plena etapa del Tour Colombia!

El británico una de las grandes atMark Cavendish (Astana),racciones del Tour Colombia que comienza este martes, señaló que siempre piensa en el Tour de Francia, en el que el próximo julio espera superar el récord de 34 triunfos de etapa que comparte con el legendario belga Eddy Merckx.

Cavendish, cerca de los 39 años, aceptó el reto de continuar en el pelotón después de anunciar su retirada tras abandonar en el Tour en 2023.

Siempre pensé en el Tour, toda mi carrera ha sido así, pero también pienso e otras pruebas. Como esprinter siempre marcas tus carreras y tus victorias. Es importante ganar y ahora estoy en buen punto físico y mental.



Lo que motiva siempre es ganar", dijo el considerado mejor velocista de la historia. Un ciclista veterano supeditado al mes de julio, en el que buscará una victoria de etapa que lo destaque en la historia del Tour. Su longevidad le permite un último intento.



"La verdad es que me siento afortunado con esta longevidad, pero no sabría dar una explicación. He estado con varias generaciones de ciclistas, he corrido frente a ellos. Me he adaptado a los cambios que se han producido. Alejandro Valverde ha sido un ejemplo de que hay que amar la bicicleta. Eso es todo. Cuando uno hace lo que ama todo es más fácil", dijo.

Mark Cavendish. Foto: EFE e Instagram de Mark Cavendish

En la tercera etapa del Tour Colombia, el corredor de la Isla de Man fue protagonista de un hecho simpático. Como la jornada tenía fuertes repechos y esa no es su especialidad, pues se dedicó a gozarse al público.



Una persona le pasó su celular y él, sin pena, se tomó una 'selfie', lo que desató locura.

