Cavendish, estrella de Tour Colombia: entre la depresión, un  asalto y las victorias

Mark Cavendish se manda las manos a la cabeza, se agarra el casco, ríe, llora y hasta le parece increíble que haya igualado al mejor ciclista del mundo, Eddy Merckx, en ser los que más han ganado etapas en la historia del Tour de Francia, la carrera más importante del planeta con 34 triunfos.

Lo logró el viernes 9 de julio del 2021, en la jornada entre Nimes y Carcassonne, de 219 kilómetros. Lo hizo vestido de verde, como el Hombre Increíble; con la misma fuerza del héroe ha batido a sus rivales, una y otra vez los ha dejado con el grito de victoria en la boca.

Lo que busca

A sus 38 años, Cavendish, quien ha sufrido varias lesiones en los últimos años, y una mononucleosis, está de vuelta y ha ratificado que es un ganador.



Con ese memorable triunfo, Cavendish, que será figura en el Tour Colombia (6 al 11 de febrero próximo) igualó a Merckx, pero de ahí en adelante superarlo se ha convertido en un calvario para él.

Lo intentó en el Tour del 2023, pero no pudo. El equipo Astana confió en él, lo llevó a obtener la victoria y a convertirse en el histórico ganador, lo rodeó de los mejores y le apuntaron a ese objetivo, pero no fue posible.



Se disputaba la octava etapa y se cayó. El corredor se fue al suelo en un enredón y tuvo que decirles adiós al Tour y a su máximo objetivo.



“Se estrelló a 60 kilómetros de meta con Pello Bilbao y se vio obligado a abandonar.

Salió de la carrera en la ambulancia. Las actualizaciones seguirán tan pronto como haya más noticias”, escribió el Astana esa vez.

Ese 2023 era el último año de su carrera, ya lo había anunciado. Sin embargo, los dirigentes y técnicos del Astana lo convencieron de seguir, todo en busca de romper esa marca y este año tendrá la oportunidad.



En pleno Giro de Italia, Cavendish, en uno de los días de descanso, anunció que ese 2023 sería su última temporada, pero eso quedó ahí, entre tristeza y lamentos por no seguir.



Astana quería que continuara. El mánager del grupo, Alexander Vinokourov, lo abordó días después y le preguntó: “¿Por qué no haces otro año?”.



Su primera reacción fue la negativa. Mark quería irse, quitarse de encima esos 25 años de ciclismo, la presión de todo el mundo que pone los ojos en él para verlo ganador.

“Deberías seguir, solo un año más”, reiteró. Luego de pensarlo varios días, el británico dio el sí. Para ir por el récord de victorias en el Tour.



“No es ningún secreto que el Tour de Francia y una victoria de etapa allí era el principal objetivo de Mark. Le sugerí que reconsiderara su decisión, que se quedara una temporada más y que siguiera intentando ganar una etapa en el Tour de Francia. Creo que Mark lo pensó seriamente. No es fácil reconsiderar la decisión ya tomada, pero al final Mark aceptó, y pasará 2024 como corredor del Astana Qazaqstan”, contó Vinokourov.



Su temporada la comenzará en nuestro país y estará en el Tour Colombia al lado de Egan Bernal, Nairo Quintana y Ríchard Carapaz.

Pero no solamente el Tour lo ha visto ganador. El nacido el 21 de mayo de 1985 en la Isla de Man también ha ganado 17 etapas en el Giro de Italia y tres en la Vuelta a España y ya cuenta con 23 participaciones en las tres grandes.

Camino al récord



Su gran historia en Francia la comenzó a labrar en el 2008, cuando se impuso en la jornada entre Cholet y Châteauroux, de 232 km, su primer gran triunfo en esta competencia, el que le abriría las puertas.



En esa edición obtuvo tres victorias más al embalaje, como le gusta, dejaron atrás a sus contrincantes en los últimos 200 metros.



En el 2009 se impuso en seis ocasiones, el mayor número de etapas en una sola ocasión, pero Cavendish no se ha rendido, es un hombre batallador, que además ganó la Milan San Remo ese año y fue campeón mundial en el 2011.

El británico Mark Cavendish se dedica a coser en la máquina. Foto: Instagram de Mark Cavendish

Los mejores años se le habían ido. Cavendish no tuvo buenas temporadas en el 2017, 2018, 2019 y 2020. Incluso, se llegó a decir que se iba a retirar del ciclismo, pero el Deceuninck le dio una mano y ha respondido.



Ya igualó a Merckx y no hay ninguno que se le acerque, por lo que su marca quedará por muchos años.



El tercero en discordia es Bernard Hinault, que obtuvo 28 etapas ganadas en la competencia, pero Cavendish está cerca de entrar a la historia de la carrera.

La situación del británico no era la mejor. Sufrió de depresión, no se encontraba como persona ni como ciclista. No quería saber nada del ciclismo y solo se dedicaba a estar con su familia.

Mal momento

Él mismo confiesa que tuvo que cambiar, que la vida le dio un golpe duro y se dio cuenta de que no era una buena persona. Arrogante, poco amigo de sus amigos, con más enemigos que gente cercana, a Cavendish le llegó el momento de dar un giro en su vida, el que le ha servido para ser mejor persona, ciclista, padre y esposo.



Cuentan que cogía la bicicleta porque le tocaba, por cumplir el contrato con su equipo, pero no tenía las mismas ganas de antes de volver a levantar los brazos.

Duró cuatro años entre el limbo. La última victoria había sido en el Tour de Dubai en el 2018, pero de ahí en adelante se fue en blanco, tras llegar a ser considerado el mejor embalador del mundo.

En el 2011, Mark era el hombre señalado para ganar el Mundial, y lo hizo. La carrera, de 266 kilómetros, se disputó en Copenhague, y respondió. Puso al seleccionado británico enfilado para que nadie pudiera salir.



A fondo se emplearon sus gregarios. Se presentaron fugas, normal en esa clase de carreras, pero el grupo, en los últimos kilómetros, sabía que había que apretar el paso y consiguieron llegar a los últimos giros con el lote compacto.



El final tenía un ligero repecho, nada imposible para un Cavendish que era el favorito, el hombre a batir y que dominó a su antojo a sus rivales, dejando con la plata al australiano Mathhew Goss y con el bronce al alemán André Greipel.



“Era una victoria que tenía pendiente, pero hoy se corrió como un reloj suizo, todo a la perfección y por fin soy campeón del mundo”, le dijo esa vez a EL TIEMPO.

El asalto

Está casado con Peta Todd, de cuya unión hay cuatro hijos: David, Adele, Casper y Andrew, todo para él, su todo, sus motores, sus amores.



Con ellos vivió un momento bien complicado. El 27 de noviembre de 2021 en la casa de los Cavendish todo era tranquilidad. Todos dormían, pero de un momento a otro cuatro ladrones irrumpieron en la vivienda en Essex (Reino Unido).



El susto fue impresionante. Los asaltantes, que llevaban pasamontañas, procedieron a amordazar a las personas que estaban en la vivienda y hasta golpearon al ciclista, mientras les mostraban los cuchillos.

Mark Cavendish. Foto: Tomada del video

“Amenazaron a mi mujer y a mis hijos y me atacaron a mí. Mientras nos apuntaban con un cuchillo procedieron a desvalijarme la casa. Entre lo que se llevaron había dos relojes de gran valor personal, pero de lejos lo peor fue la sensación de inseguridad y de cómo nos quitaron nuestra privacidad y dignidad”, dijo esa vez Cavendish en un comunicado.

Entre los grandes

No solo se destacó en la ruta, también lo hizo en el ciclismo de pista, cuando consiguió tres títulos mundiales en la prueba de la americana y fue medalla de plata en el ómnium de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, pero sus resultados en la definición de los últimos 200 metros en el asfalto lo han inmortalizado.



“Es comparable con el italiano Mario Cipollini. Igualó el récord de Merckx, algo que no se veía fácil. Estamos hablando de uno de los grandes embaladores de la historia del ciclismo”, dijo Alessandro Ballan, campeón mundial del 2008 y ganador de etapa s en la Vuelta a España.



Y agregó: “Es un corredor de mucha potencia. Es impresionante cómo arranca, su aerodinámica para hacer esos embalajes es envidiable. No es muy alto, pero ahí se ve que la altura no le ha hecho falta para ganar”.

Óscar Freire es un excorredor español que ganó tres veces el mundial de ruta (1999, 2001 y 2004) y obtuvo victorias en el Tour, la Vuelta y obtuvo el triunfo en la Milan San Remo. Freire advierte que tener a Cavendish en el Tour Colombia es un lujo.



“Ha sido un ciclista que ha marcado una época. Él fue el que abrió el camino para los triunfos de los ingleses, un país que no ganaba mucho. En Colombia lo tienen que disfrutar”, le dijo Freire a EL TIEMPO.



Para el campeón español, el británico contó con la posibilidad de que siempre fue ayudado por un buen equipo que trabajó para él.

“Los buenos equipos que lo han arropado bien y él ha respondido. Marcó una época en la que su equipo era dominador al embalaje. Eso del récord de Merkcx se le complica por factores como que ganar no es tan fácil por esta época”, precisó Freire.



Por último, Freire aseguró: “Por las estadísticas, es el que más ha ganado con Merckx y eso dice mucho. La diferencia es que en la poca del belga había menos competencia, en el ciclismo de hoy es más complicado ganar”.



Cavendish mide 1,75 metros, pesa 70 kilos, y ya tiene en su hoja de vida 63 victorias y quiere más; al menos, su meta es dejar la marca del Tour. El país tendrá la oportunidad de verlo, ojalá ganador, en el Tour Colombia, en su primera visita al país, en el que se le ha visto entrenando, compartiendo con sus compañeros y tomando café.

