Mark Cavendish, el regreso del rayo veloz: perfil

Mark Cavendish se manda las manos a la cabeza, se agarra el caso, ríe, llora y hasta le parece increíble que haya igualado al mejor ciclista del mundo en ser los que más han ganado etapas en la historia del Tour de Francia, la carrera más importante del planeta. Lo logró este viernes en la fracción Nimes y Carcassonne, de 219 km.

Lo hizo vestido de verde, como el Hombre Increíble, con la misma fuerza del héroe ha batido a sus rivales, una y otra vez los ha dejado con el grito de victoria en la boca.



Le puede interesar: (Tour de Francia 2021: Cavendish iguala récord de Merckx)



A sus 36 años, Cavendish, quien ha sufrido varias lesiones en los últimos años, y una mononucleosis, está de vuelta y se ha consagrado como un gran ganador.



El pedalista del Deceuninck-Quick Step ya lleva, este año, seis triunfos parciales: dos en el Presidential Cycling Tour of Turkey, una en Baloise Belgium Tour y los cuatro del Tour.



Pero no solo el Tour lo ha visto ganador. El británico, nacido el 21 de mayo de 1985, también ha ganado 15 etapas en el Giro de Italia y tres en la Vuelta a España y ya cuenta con 20 participaciones en las tres grandes.



Su gran historia en Francia la comenzó a labrar en el 2008, cuando se impuso en la jornada entre Cholet y Châteauroux, de 232 km, su primer gran triunfo en esta competencia, el que le abriría las puertas.



En esa edición obtuvo tres victorias más al embalaje, como le gusta, dejaron atrás a sus contrincantes en los últimos 200 metros.



Le puede interesar: (Mark Cavendish: las 34 victorias en el Tour de Francia)



En el 2009 se impuso en seis ocasiones, el mayor número de etapas en una sola ocasión, pero Cavendish no se ha rendido, es un hombre batallador, que además ganó la Milan San Remo ese año y fue campeón mundial en el 2011.

Los mejores años se le habían ido. Cavendish no tuvo buenas temporadas en el 2017, 2018, 2019 y 2020. Incluso, se llegó a decir que se iba a retirar del ciclismo, pero el Deceuninck le dio una mano y ha respondido.

Facebook Twitter Linkedin

Mark Cavendish, uno de los dos ciclistas más ganadores del Tour de Francia. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Ya igualó a Merckx y no hay ninguno que se le acerque, por lo que su marca quedará por muchos años. El tercero en discordia es Bernard Hinault, que obtuvo 28 etapas ganadas en la competencia, pero Cavendish está cerca de entrar a la historia de la carrera.



La situación del británico no era la mejor. Sufrió de depresión, no se encontraba como persona, ni como ciclista. No quería saber nada del ciclismo y solo se dedicaba a estar con su familia.



Él mismo confiesa que tuvo que cambiar, que la vida le dio un golpe duro y se dio cuenta de que no era una buena persona. Arrogante, poco amigo de sus amigos, con más enemigos que gente cercana, al hombre de la Isla de Man le llegó el momento de dar un giro en su vida, el que le ha servido para ser mejor persona, ciclista, padre y esposo.



Se cuenta que cogía la bicicleta porque le tocaba, por cumplir el contrato con su equipo, pero no tenía las mismas ganas de antes de volver a levantar los brazos.



Le puede interesar: (Tour de Francia 2021: así fue la fuerte caída en la etapa 13)



Duró cuatro años entre el limbo. La última victoria había sido en el Tour de Dubai en el 2018, pero de ahí en adelante se fue en blanco, tras llegar a ser considerado como el mejor embalador del mundo.



Mark Cavendish está de regreso, se volvió a encontrar con el ciclista campeón que había sido, tras ayudas psicológicas, colaboración de la familia y un paso por equipos como el Dimension Data y el Bahrain, en los que poco aportó.



Mide 1,75 metros, pesa 70 kilos, y ya tiene en su hoja de vida 154 victorias en su carrera profesional y, por lo visto, seguirá de largo, porque ha encontrado una segunda oportunidad que lo hace soñar.

Facebook Twitter Linkedin

El británico Mark Cavendish se dedica a coser en la máquina. Foto: Instagram de Mark Cavendish





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel