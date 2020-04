Mark Cavendish lucha contra dos serios enemigos, pero no son ciclistas

Mark Cavendish fue uno de los mejores embaladores de los últimos tiempos, pero su rendimiento se vino abajo. la última victoria fue en el 2018, cuando se impuso en una etapa del Tour de Dubai, cuando hacía parte del equipo Dimension Data.

Cavendish trata de recuperar su condición con la escuadra Bahrain, pero no ha podido. En una entrevista con el diario The Times, confesó que dos enfermedades lo han hecho tocar fondo: el virus Epstein-Barr, con el que fue diagnosticado en el 2018, y la depresión, sus rivales con los que lucha por estos días.



"No solo ha sido mi salud física la que ha sufrido un duro golpe en los últimos años", señaló el británico de 34 años.



"He luchado bastante con la depresión durante este tiempo. Me diagnosticaron depresión clínica en agosto de 2018", dijo Cavendish, que ha podido ganar 30 etapas en el Tour de Francia.



"No tomé ningún medicamento. Como, este no es el momento ni el lugar, haremos algo al respecto en algún momento, pero recibí ayuda. Estaba oscuro. Y estoy del otro lado, gracias. Bueno, por mucho que pueda ser. Creo que he salido de eso. Y es bueno haber salido de eso. Y buscar lo positivo ", indicó el velocista.



Cavendish, como el resto de sus compañeros de equipo, le trocó rebajarse el sueldo en un 70 por ciento para evitar futuras crisis económicas en la escuadra, debido a la suspensión de las carreras por la pandemia del coronavirus.



Ya ha podido sacar la cabeza del virus Epstein-Barr en abril de 2019, pero el arranque del 2020 n o ha sido bueno, aunque espera volver por el camino de la victoria, si es que la depresión lo deja.



