‘Es una victoria más’: Cavendish

Mark Cavendish se impuso en la etapa 13 del Tour de Francia disputada este viernes sobre un tramo de 219 kilómetros entre Nimes y Carcassonne, en terreno llano, en la que Tadej Pogacar siguió de líder, Rigoberto Urán es segundo en la general y Nairo Quintana es primero en la montaña.

Con la victoria igualó al belga Eddy Merckx, quien logró en sus épocas 34 triunfos de etapa en el Tour.



“No lo he pensado, para mí es una victoria más en el Tour de Francia. Como la primera”, señaló el corredor británico de 36 años.



Y añadió. “Mis compañeros estuvieron increíbles. El final era en ligero ascenso y he llegado al límite”.



Nacido en la Isla de Man, las primeras victorias en la competencia fue en el 2008, cuando despuntó como uno de los mejores velocistas del planeta.



“Ha hecho mucho calor y me siento muy agotado por todo el esfuerzo”, sentenció.



Deportes