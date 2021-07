Cavendish sale del túnel, cerca de igualar una épica marca del Tour

Mark Cavendish marca la pauta en el Tour de Francia, pues este jueves ha conseguido su segunda victoria en la competencia del 2021 y la 32 en su palmarés de la carrera.

A sus 35 años, Cavendish, quien ha sufrido varias lesiones en los últimos años, y una mononucleosis, está de vuelta y se ha consagrado como un gran ganador.



El pedalista del Deceuninck-Quick Step ya lleva, este año, cuatro triunfos parciales: dos en el Presidential Cycling Tour of Turkey, una en Baloise Belgium Tour y las dos del Tour.



La primera en Francia fue el martes pasado en Fougères, era una victoria que le venía bien, pues desde el 2016 no celebraba en la mejor carrera del mundo.



Pero los mejores años se le fueron. Cavendish no tuvo buenas temporadas en el 2017, 2018, 2019 y 2020. Incluso, se llegó a decir que se iba a retirar del ciclismo, pero el Deceuninck le dio una mano y ha respondido.



El corredor está a dos triunfos de igualar la marca del gran Eddy Merckx, quien ajusta 34 triunfos parciales en el Tour de Francia.



El tercero en discordia es Bernard Hinault, que obtuvo 28 etapas ganadas en la competencia, pero Cavendish está cerca de entrar a la historia de la carrera.



La situación del británico no era la mejor. Sufrió de depresión, no se encontraba como persona, ni como ciclista. No quería saber nada del ciclismo y solo se dedicaba a estar con su familia.



Se cuenta que cogía la bicicleta porque le tocaba, por cumplir el contrato con su equipo, pero no tenía las mismas ganas de antes de volver a levantar los brazos.



Duró cuatro años entre el limbo. La última victoria había sido en el Tour de Dubai en el 2018, pero de ahí en adelante se fue en blanco, tras llegar a ser considerado como el mejor embalador del mundo.



Mark Cavendish está de regreso, se volvió a encontrar con el ciclista campeón que había sido, tras ayudas psicológicas, colaboración de la familia y un paso por equipos como el Dimension Data y el Bahrain, en los que poco aportó.



Por su calidad y lo que ha demostrado en este Tour, Cavendish no la tendría difícil para igualar e, incluso, superar a Merckx.



