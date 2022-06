La bicicrosista colombiana Mariana Pajón no pudo competir en la pasada edición de la Copa Mundo de Papendal, Países Bajos, en una gran sorpresa para todos, pues no apareció en la pista.

Pajón era una de las seleccionadas por el país para luchar por el triunfo en las dos carreras, pero no estuvo y no se supo qué fue lo que pasó con ella.



(Perú: inesperada renuncia por la eliminación del Mundial)

(Mensajes: le ruegan a figura de Perú que no renuncie a la selección)



Dos veces oro en los Juegos Olímpicos y playa en las pasadas justas de Tokio, Pajón apareció en sus redes sociales y comentó lo que pasó.



“Un pequeño desliz que no quita mi sonrisa. Una caída en entrenamientos de las Copas Mundo de Holanda, me dejó fuera este finde, con positivismo para más exámenes y empezar una recuperación muy rápida para llegar a los retos que siguen”, escribió la atleta.





En la foto se ve a la deportista con una férula en la mano derecha.



Deportes