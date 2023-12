Mariana Pajón explotó y salió al paso de los rumores sobre su retiro

La colombiana Mariana Pajón salió al paso de las informaciones en las que se afirman que ya tomó la decisión de retirarse, pues está pensando más en la vida privada, en su esposo y en tener familia.

Doble medallista de oro en los Olímpicos al ganar la prueba del BMX en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, además del bronce en las justas de Tokio, Pajón usó las redes sociales para aclarar su presente y hablar de su futuro.

¿Se va o no?

En días pasados, la corredora habló de la relación con Vincent Pelluard, su esposo desde hace seis años, y quien ahora en su entrenador.



“Reconozco que soy intensa y llego a la casa a buscar videos y tal, mientras que él entra a la casa y se desconecta, tanto así que si estamos en la cama de noche y le pregunto algo o le pido una opinión, me responde que no está en horario laboral”.



Pajón quiere competir en los Juegos Olímpicos de París y tomar una decisión inmediata.



Señaló que quiere irse por la puerta grande y que quiere dedicarse a su hogar, además, que ha pensado en tener familia desde hace ya varios años.

“Lo único fijo es que seré mamá pronto, ya que Vincent me pidió que hagamos familia hace rato y yo también creo que ya es hora de tener una”, aseguró Pajón en el programa Desnúdate con Eva.



Sin embargo, reaccionó y aclaró en panorama, pues insiste en seguir compitiendo y pensando en entrenar y seguir ganando.



“No he anunciado mi retiro! Me retiraré cuando deje de sentir pasión por lo que hago, a mí la bici y representar a mi país me encanta y todavía hay mucha cadena por enrollar”, sentenció.