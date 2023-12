Mariana Pajón se confesó: anunció su retiro porque planea formar una familia

Mariana Pajón es uno de los íconos del deporte colombiano. Ha ganado dos medallas de oro y una de plata en la historia de los Juegos Olímpicos para Colombia, pero ha hablado de su futuro.

Pajón, que en las justas de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016 fue primera en el BMX, mientras que en Tokio fue segunda, se confesó.



Muy clara

Señaló que quiere irse por la puerta grande y que quiere dedicarse a su hogar, además, que ha pensado en tener familia desde hace ya varios años.



“Lo único fijo es que seré mamá pronto, ya que Vincent me pidió que hagamos familia hace rato y yo también creo que ya es hora de tener una”, aseguró Pajón en el programa Desnúdate con Eva.



La corredora habló de la relación con Vincent Pelluard, su esposo desde hace seis años, y quien ahora en su entrenador.



“Reconozco que soy intensa y llego a la casa a buscar videos y tal, mientras que él entra a la casa y se desconecta, tanto así que si estamos en la cama de noche y le pregunto algo o le pido una opinión, me responde que no está en horario laboral”.

Pajón quiere competir en los Juegos Olímpicos de París y tomar una decisión inmediata.



