¡Arrepentido! Compañero que no quiso ayudar a Nairo le pidió disculpas

Luego de los polémicos gestos que realizó este domingo cuando le pidieron que se quedara a esperar a su compañero de equipo Nairo Quintana para que pudiera descontar tiempo, Marc Soler le pidió disculpas públicas al ciclista colombiano por sus manoteos.

“Claro que hemos hablado del incidente. Primero que todo quiero pedir disculpas tanto a Movistar como a Nairo y a todo el equipo. Estoy seguro que no volverá a pasar, fue el calentón del momento de verme allí, pero como siempre he dicho desde el primer día, hemos venido a ganar la Vuelta a España con Nairo Quintana o Alejandro Valverde y para eso estamos. Es un momento que no volverá a pasar”, comentó.



(Le puede interesar: ¡Urgente! Arkea es el nuevo equipo de Nairo Quintana)

El enfado de Marc Soler al recibir la orden de parar para ayudar a Nairo Quintana. Mal gesto que hay que hacer en el autobús y no aquí. #LaVuelta #LaVuelta2019 #VueltaRTVE1S #LaVuelta19 pic.twitter.com/10bqaGoOWx — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) September 1, 2019

Soler afirmó que nunca había pasado por este tipo de situaciones en su carrera deportiva, pero después de pensarlo sabe que cometió un error.

“Al final uno nunca se ha visto en una situación así y cuando uno se ve pues se pasan muchas cosas por la cabeza. Luego en frío lo piensas y ves todo lo que estamos haciendo por tratar de conseguir la victoria con uno de ellos dos y te arrepientes. Pedir disculpas y ya está”, añadió.

Luego en frío lo piensas y ves todo lo que estamos haciendo por tratar de conseguir la victoria con uno de ellos dos y te arrepientes. FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, cuestionado sobre si la orden de que se quedara a esperar había sido de Nairo, dijo: “Vinimos a ganar la Vuelta a España con Nairo o con Alejandro, veíamos que podíamos sacar tiempo atrás y por la caída de Roglic y teníamos que sacar provecho de eso”.



DEPORTES