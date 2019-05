Gaviria es el mejor del mundo (opinión)

No me cabe duda de que el colombiano Fernando Gaviria es el mejor embalador del mundo. Lo dicen los números, las estadísticas. Es un ciclista que cuando se propone ganar, lo hace, sin ninguna complicación.

Tuve la oportunidad de conocerlo en Argentina y de llevarlo al Quick-Step, y no nos equivocamos, porque Gaviria correspondió a una gran expectativa, las llenó; ya ha sido líder de dos carreras grandes y seguro que no será la primera vez.

Para ser el mejor del mundo debe tener unas características únicas, como la intuición, la técnica, la táctica y la clase; en fin, es un killer.



Es claro que no se gana solo, más en el ciclismo, porque se necesita de muchos componentes que tiene el trabajo de equipo para hacerlo, pero eso ya lo ha demostrado Fernando y la escuadra UAE Emirates, porque en la Vuelta a San Juan, en Argentina, cinco corredores lo ayudaron en los kilómetros finales y se impuso en dos jornadas.

Sé que hay mucha inquietud en el tema del tren, del acondicionamiento, pero nosotros estamos tranquilos porque no solo tenemos diseñado el tren, sino que Gaviria es excesivamente bueno.



En San Juan hemos hecho el tren con Tom Bohli, Simone Consonni y Roberto Ferrari, y funcionó todo bien.



En el Tour Colombia contamos otra vez con Bohli, Oliviero Troia y con Juan Sebastián Molano; eso nos da mucha tranquilidad.



Claro, en las carreras más importantes, también se tratará el tema del embalaje, para eso contratamos a Fernando y el tema fluirá con mucha facilidad, lo digo porque será el líder de la escuadra a donde vaya a correr.



No tengo dudas de que mejorará y que los triunfos vendrán. No es cosa fácil, pero lo que hemos vivido con él nos dice que vamos por buen camino.

No hay que angustiarse, hay que tomar todo con calma.



Fernando Gaviria no solo es el mejor, el más rápido, sino es la prenda de garantía para lograr triunfos y victorias en las llegadas masivas; todo eso porque es un ganador.



Joxean Fernández

Para EL TIEMPO

Mánager del UAE Emirates*