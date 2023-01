Mientras Egan Bernal disputa la Vuelta a San Juan, Argentiona, su primera competencia del 2023, su mamá, Flor Marina Gómez, anuncipó en sus redes sociales una excelente noticia.

Luego de ocho meses de dura pelea contra el cáncer de mama, Gómez dijo que había asistido a su última sesión de radioterapia.



"Hoy terminé mis radioterapias 🙏🏼 Solo agradecimiento con Dios 🙏🏼 y a todos,por sus oraciones y mensajes de motivación", escribió en si Intagram.



Gómez reveló el año pasado que padecía cáncer de maána, que luchará por su bienestar y se sometió al tratamiento.

El mensaje

"Hoy puedo dar mi testimonio qué el cáncer de mama si se detecta a tiempo tiene cura", señaló.



En noviembre pasado, Flor Marina Gómez reveló que luego de un examen que se le realizó el cáncer no se había ido del ttodo, por lo que tendría que someterse a un tratamiento de radioterapia.



"Aunque falta mucho aún. Un tratamiento muy largo. Un par de cirugías de reconstrucción, los controles y cuidados avitualles …", indicó la mamá del campeón del Tour de Francia del 2019.



Em octubre del 2022, Gómez habló con EL TIEMPO y confesó lo que pensó una vez le fue detectada la enfermedad.



"Cuando uno no lo ha vivido cree que está muy lejos, que no le va a tocar y seguramente muchas mujeres estarán pensando lo mismo que yo creía, como que no era para mi o lo ven desde un punto de vista en el que tampoco uno hace nada por prevenirlo, por ir a los controles, por hacerse el autoexamen, uno no lo ve tan importante hasta que le toca", aseguró.



Ya gregó: "Lo que yo quería era llevar desde el inicio ese mensaje de concientización a muchas mujeres y hombres, pero en especial a las mujeres, porque el autocuidado salva vidas.('Supermán' López: médico vinculado a trama de dopaje rompió el silencio)