De admirar: mamá de Egan Bernal impacta con su cambio físico tras superar el cáncer

El 2022 no fue un año fácil para Egan Bernal luego de los fuertes golpes que le dio la vida. En enero sufrió un accidente de tránsito que casi lo obliga a retirarse del ciclismo y meses después se confirmó que su mamá padecía de cáncer.



Puede ser de su interés: Ineos alista explosivo fichaje, la gran promesa que sería compañero de Egan Bernal

Aprovechando que el pasado jueves se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Seno, Flor Marina Gómez, mamá de Egan Bernal, decidió volver a aparecer en sus redes sociales para mostrar la pelea que ganó contra una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo.



La mamá del campeón del Giro de Italia y el Tour de Francia, que batalló contra el cáncer de seno durante varios meses, mostró con orgullo que logró vencer al cáncer e inspiró a varias mujeres del país con algunas imágenes que impactaron a sus seguidores en redes sociales.



Apuesta en ciclismo y sus principales competiciones con el código de registro Rushbet.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal y Flor Marina Gómez, su madre. Foto: @flormarinagomezv

Mamá de Egan inspira a mujeres que luchan contra el cáncer

Flor Marina sorprendió por su evidente cambio físico, luego de las difíciles quimioterapias a las que tuvo que someterse para eliminar la enfermedad de su cuerpo. La mamá del zipaquereño publicó unas fotos en las que se le ve subiéndose a la bicicleta, un deporte que le cambió la vida a ella y a Egan Bernal.



Flor decidió utilizar el deporte como instrumento para estar saludable y envío un mensaje emotivo para apoyar a las mujeres que sufren esta enfermedad. “Hoy me sentí pedaleando más allá de los obstáculos, el cáncer no pudo detener mi viaje”.

Es un renacer hermoso, donde uno ve la vida desde otro aspecto, con más amor y más belleza de absolutamente todo FACEBOOK

TWITTER

Además, la mamá de Egan agradeció el cariño y apoyo de los seguidores que la acompañaron en el duro camino para superar el cáncer. “Me siento feliz porque Dios me dio una nueva oportunidad. Estoy viva, puedo decir que lo logré. A veces me da tristeza ver que tantas mujeres pierden la batalla, de pronto por una falla médica, por no detectarlo a tiempo, porque no tienen acceso a una medicina, no tienen las mismas oportunidades. Eso me entristece”, señaló.



Y agregó: “Es un renacer hermoso, donde uno ve la vida desde otro aspecto, con más amor y más belleza de absolutamente todo”.

Flor indicó que perder el cabello, las cejas y las pestañas fue un duro golpe en su vida y le dejó una enseñanza importante. “Cuando uno se ve sin cabello, sin cejas, sin pestañas... ahí es donde uno aprende a verse como realmente es. A veces uno está con la familia y no sé por qué motivo uno no dice, ‘te extraño, te quiero’. Esta enfermedad me hizo recibir mensajes muy bonitos, más unión. Es ver las cosas bonitas, el amor familiar es vital para salir adelante”, explicó.

Por último, hizo una reflexión para aquellas personas que no se sienten cómodos con apariencia física y señaló que es importante valorarse más.



“Eso me deja ver más allá de lo físico. Pero ver nuevamente mi cabello me enseña a no quejarme, a amarlo con canas, crespo, liso, como sea, amo mi cabello. A veces uno se ve al espejo y se da duro a uno mismo. Si es flaco quiere ser gordo... Todo lo opuesto y uno se da duro frente a un espejo. Esto le da una lección de vida a uno muy grande", dijo.



"Mensualmente, me hago exámenes de sangre, cada tres meses consulto con mi oncólogo y mi mastóloga”, explicó la mamá de Egan Bernal, quien se siente orgullosa de vencer el cáncer tras un año muy complicado para ella y su familia.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO